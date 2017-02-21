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Олег Знарок: "Шесть защитников? Я так решил"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Витязем" (3:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина  порадовался результату и добавил, что нужно работать дальше, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Команду с победой, готовимся к следующей игре, - отметил Знарок.

- Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?

- Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.

- Что с Войновым?

- Скоро будет готов.

- А с Чудиновым?

-  Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед.

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