Олег Знарок: "Шесть защитников? Я так решил"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Витязем" (3:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина порадовался результату и добавил, что нужно работать дальше, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Команду с победой, готовимся к следующей игре, - отметил Знарок.

- Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?

- Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.

- Что с Войновым?

- Скоро будет готов.

- А с Чудиновым?

- Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед.