Олег Знарок: "Шесть защитников? Я так решил"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Витязем" (3:1) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина порадовался результату и добавил, что нужно работать дальше, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
- Команду с победой, готовимся к следующей игре, - отметил Знарок.
- Сегодня играли в шесть защитников, хотя есть здоровые Рыков, Юдин и Рукавишников. Можете объяснить почему?
- Ничего не могу объяснить. Так решил и все. Плей-офф идет. Без объяснений.
- Что с Войновым?
- Скоро будет готов.
- А с Чудиновым?
- Еще не начал тренироваться с командой. Немножко выходит на лед.