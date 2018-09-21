Олег Знарок: "Кому-то выгодно выставить меня рвачом, с которым сложно договориться"

Олег Знарок в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о переговорах с московским "Динамо". 55-летний специалист опроверг данные, согласно которым он хочет зарабатывать более 2 миллионов евро в год.

– Прозвучавшая цифра требований с вашей стороны в два миллиона евро, с учетом прежних заслуг в виде побед на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубках Гагарина, тоже взята с потолка?

– Да. Хотя еще раз подчеркну, что никаких переговоров и тем более обсуждения конкретных сумм я ни с кем не вел. Мне кажется, кому-то просто выгодно выставить меня рвачом, с которым сложно договориться. Но это не так. Я чувствую в себе силы и желание поработать с клубом КХЛ.

В то же время прекрасно отдаю себе отчет в том, что в непростой экономической ситуации, когда в России сейчас деньги считают везде, в том числе и в хоккее, требовать для себя такие условия – это сумасшествие. Насколько мне известно, ни один тренер в КХЛ и близко не имеет такой зарплаты. (Михаил Зислис)

Ранее сообщалось, что руководство московского "Динамо" провело первый раунд переговоров со Знарком.

Полная версия интервью со Знарком - здесь