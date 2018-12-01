Игорь Уланов: "Начинаем уставать от "человеческого" фактора"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

ЦСКА набрал 60 очков и закрепился на первом месте на Западе. "Спартак" с 38 баллами располагается на пятой строчке.

– Исход матча предопределили спецбригады. Первый период был с небольшим преимуществом в нашу сторону. Во втором периоде… мы начинаем уставать от "человеческого" фактора. Много играли в меньшинстве. 26 минут штрафа.

В третьем периоде взяли себя в руки. Была возможность вернуться в игру, но удаления в концовке нас осадили.

– Что вы имели в виду под "человеческим" фактором?

– Этот человек поймет.

– Вы выпустили Трушкова, чтобы ненароком не нанести психологическую травму своим основным вратарям?

– У нас с психикой у всех вратарей все в порядке, и у тренера вратарей тоже. Трушков хорошо сыграл, выстоял, оставлял нас в игре. Когда Капризов забил – не скажу, что была ошибка. Помимо Трушкова там должны быть защитники, которые должны разбирать игроков. (Игорь Еронко)

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