Евгений Попихин: "К некоторым игрокам есть претензии"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после поражения от СКА​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5) отметил класс соперника, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Специалист посетовал на неудачную игру во втором периоде, когда его подопечные перестали успевать за игроками СКА.

– Продержались первый период, старались, – сказал Попихин. – В обороне сыграли неплохо. Во втором пошли удаления, перестали успевать, а соперник добавил. Класс СКА сказался. В своей команде я отметил бы Колппанена. И еще Якимова, который хорошо сыграл после травмы. К некоторым другим игрокам есть претензии.