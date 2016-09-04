20:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Попихин: "К некоторым игрокам есть претензии"

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Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после поражения от СКА​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:5) отметил класс соперника, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Специалист посетовал на неудачную игру во втором периоде, когда его подопечные перестали успевать за игроками СКА.

– Продержались первый период, старались, – сказал Попихин. – В обороне сыграли неплохо. Во втором пошли удаления, перестали успевать, а соперник добавил. Класс СКА сказался. В своей команде я отметил бы Колппанена. И еще Якимова, который хорошо сыграл после травмы. К некоторым другим игрокам есть претензии.

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