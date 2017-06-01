Два североамериканца перешли в "Куньлунь"

"Куньлунь" подписал контракты с двумя игроками из Северной Америки, сообщили "СЭ" в пресс-службе китайского клуба. Канадский защитник Джесси Блэкер согласовал условия одностороннего договора на год. Американец китайского происхождения Кори Кейн подписал сезонное соглашение в формате КХЛ-ВХЛ.

Ранее Блэкер выступал за "Нюрнберг" в немецкой лиге и в прошлой регулярке набрал 34 (8+26) очка в 46 матчах.

Центрфорвард из США провел минувший сезон в чешском "Тршинце". В 38 играх чемпионата принес команде 19 (10+9) баллов, а также 4 (3+1) очка в плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ)