ЦСКА обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились нападающие Кирилл Капризов и Сергей Толчинский, а также защитник Никита Нестеров.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
"Куньлунь" (Пекин) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Голы: Капризов - 4 (Григоренко), 6:38 - 0:1. Толчинский - 2 (Нестеров), 12:30 - 0:2. Нестеров - 2 (бол., Вей, Попов), 29:39 - 0:3.
Вратари: Налимов (57:30) - Юханссон.
Штраф: 10 - 20.
Броски: 19 (5+5+9) - 22 (5+6+11).
Судьи: Гашилов, Оленин.
19 сентября. Шанхай. ЛД "Фэйян". 2772 зрителя.