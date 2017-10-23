Борис Михайлов: "Частичка моей души осталась в Питере, но буду болеть за ЦСКА"

Двукратный олимпийский чемпион, прославленный нападающий ЦСКА и многолетний наставник СКА Борис Михайлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча между армейскими командами. Специалист подчеркнул, что игры этими соперниками всегда проходят интересно и неординарно.

– Встречаются два лидера нашего хоккея, – сказал Михайлов. – Их матчи всегда проходят интересно и неординарно. Даже когда эти команды занимали разные позиции, игры между ними отличались остротой и самоотдачей. В составах много кандидатов в сборную, так что жду хорошей напряженной игры.

– Как может повлиять на ЦСКА отсутствие Сергея Андронова?

– Когда не выходит на лед капитан, это всегда сказывается. Лидерство должны взять на себя другие игроки, для этого в команде многие подходят. Они должны проявить характер и показать, что даже без Андронова могут выступить на высоком уровне.

– Как сложится предстоящая встреча?

– Жду хорошего интересного хоккея, а победит сильнейший. Честно говоря, частичка моей души осталась в Питере, но буду болеть за ЦСКА. Почему бы не обыграть сегодня СКА? (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч ЦСКА – СКА состоится сегодня, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.