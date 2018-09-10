Билл Дэйли: "При развитии хоккея в Китае НХЛ нужно работать с КХЛ"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли поделился своим видением развития хоккея в Китае. По его словам, лиге нужно сотрудничать с другими организациями, включая КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге играет китайский клуб "Куньлунь".

Есть два аспекта, которые мы рассматриваем при развитии хоккея в Китае, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Дэйли. - Здесь все очень отличается от европейских рынков, где хоккей и так развит. Думаю, нам надо придавать большое значение детскому хоккею. Мы должны работать с другими сторонами, которые желают это делать, будь то ИИХФ, КХЛ или любая другая структура. Но мы также считаем, что есть нечто ценное в том, что ты привозишь в эту страну классных игроков и лучшие в мире команды, которые показывают хоккей высочайшего уровня. Очень важно представлять наших игроков и команды лично. "Кингз" и "Кэнакс" заложили фундамент. Мы хотим продолжить его создавать. Даже если не на ежегодной, то на очень частой основе.