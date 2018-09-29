"Автомобилист" обыграл московское "Динамо", одержав 12-ю победу подряд

"Автомобилист" победил московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственная шайба на счету нападающего Найджела Доуса.

Екатеринбургский клуб одержал 12-ю победу подряд и расположился на первом месте в Восточной конференции.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "ХК Динамо" (Москва) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Доус - 4 (бол., Вишневский), 43:13 - 1:0.

Вратари: Коварж - Бочаров (58:02).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (9+14+8) - 23 (11+3+9).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

29 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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