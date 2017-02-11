Олег Знарок: "Не могу сказать, сыграет ли Светлаков с Чехией"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Швеции (4:2) в матче Евротура подчеркнул, что доволен содержанием игры. Также Знарок отметил, что нападающий Андрей Светлаков, получивший травму в начале встречи, с большой долей вероятности может пропустить предстоящий матч с Чехией, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мы довольны содержанием игры, - подчеркнул Знарок. - Большинство? В первом периоде не были готовы к этому. Оно просто не наигрывалось, не было у нас на это времени.

К сожалению, потеряли в начале матча Светлакова. Чувствует себя вроде получше. Не могу сказать, сможет ли он сыграть завтра. Думаю, мы его побережем. Антипин, наверное, завтра сыграет.

– Вы не любите выделять игроков по персоналиям, но не заслужил Капризов отдельной похвалы?

– Вся команда – молодцы.

– Как вы можете объяснить, что Голышев, не всегда в состав попадающий в "Автомобилисте", приезжает к вам и начинает феерить?

– Я ничего не могу объяснить.