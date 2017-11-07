Кирилл Капризов: "Едем на Кубок "Карьяла" за победой"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов подчеркнул, что задачей команды на Кубке "Карьяла" является победа. Форвард перед турниром наигрывается в первом звене с Никитой Гусевым и Владимиром Ткачевым.

- Как с Гусевым и Ткачевым играется?

- Только тренировка прошла. Стараемся. Будем разговаривать. Игры покажут. С Володей мы играли уже вместе. И в олимпийской, и в первой сборной вместе выходили. А с Гусевым – первый раз. Но все ведь знают, какой это игрок. Что тут говорить. Ожидания – положительные. Приедем на турнир – надо выигрывать все матчи. Выкладываться. Едем только за победой.

- Нет сожаления, что нет партнеров по клубу, тем более что сыгрались уже с Шумаковым и Шалуновым?

- Конечно, был бы рад, если бы вместе играли. Это мои друзья. Но я за всех радуюсь, кого вызывают. (Игорь ЕРОНКО)

В первом матче турнира россияне сыграют с Финляндией. Матч состоится 9 ноября, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.