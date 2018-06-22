Тите: "По-моему, я порвал связку, когда праздновал гол. Шучу"

Главный тренер сборной Бразилии Тите после победы в матче второго тура группового турнира чемпионата мира над Коста-Рикой (2:0) пообещал на пресс-конференции, что лидер атак клуба Неймар наберет форму, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард отличился на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

– Нервничала ли команда?

– В первом тайме действительно было так, как вы сказали. Во втором тайме нервозность, к счастью, ушла.

– После первого гола вы так эмоционально праздновали гол вместе с Эдерсоном, что упали. Все в порядке?

– Это было невероятно. По-моему, я потянул ногу и даже порвал себе связку, потому что в первые минуты после падения и хромал. Шучу, конечно.

– Когда Неймар наберет форму?

– Он – личность. Но его индивидуальность проявляется, когда коллектив помогает. В бразильской прессе писали, что Неймара не было три с половиной месяца, но он же живой человек! Ему нужно время, чтобы восстановить свой высокий уровень игры. У него получится. Но так же нужно, чтобы команда не зависела от него.