Калинич отчислен из сборной Хорватии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что отчислил нападающего Николу Калинича из состава команды на чемпионате мира-2018. По его словам, форвард отказался выходить на замену во время матча с Нигерией (2:0) из-за боли в спине.

- Во время матча с Нигерией Калинич разогрелся и должен был выйти во втором тайме, но сказал, что не готов, потому что почувствовал боль в спине, как и в играх с Бразилей и Англией, - приводит пресс-служба Хорватского футбольного союза слова Далича. - Я воспринял это спокойно. Мне нужны готовые и здоровые игроки. Поэтому я принял такое решение.

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