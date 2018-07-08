Домагой Вида объяснил фразу "Слава Украине!" после победы Хорватии

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией в Сочи (2:2, пенальти - 4:3) записал видео вместе с членом делегации своей национальной команды Огненом Вукоевичем и крикнул: "Слава Украине! Давай, давай!" В смешанной зоне футболист объяснил, зачем он это сделал.

- Это значит, что вы посвящаете победу Украине?

- Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо".

- Многие россияне не поняли, что это юмор.

- Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском "Динамо". Чао! (Ярослав СУСОВ)

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