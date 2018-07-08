02:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Домагой Вида объяснил фразу "Слава Украине!" после победы Хорватии


Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией в Сочи (2:2, пенальти - 4:3) записал видео вместе с членом делегации своей национальной команды Огненом Вукоевичем и крикнул: "Слава Украине! Давай, давай!" В смешанной зоне футболист объяснил, зачем он это сделал.

- Это значит, что вы посвящаете победу Украине?

- Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо". 

- Многие россияне не поняли, что это юмор.

- Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском "Динамо". Чао! (Ярослав СУСОВ)

Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
голосовать
К комментариям
34
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ