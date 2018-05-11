Динияр Билялетдинов: "Дзюба заслужил шанс"

Бывший полузащитник сборной России, игрок литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов прокомментировал расширенный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. Предварительная заявка сборной была опубликована сегодня.

- Как отнеслись к тому, что Комбаров, Глушаков и Заболотный оказались только в "списке 35", который РФС обязан отправить в ФИФА до 14 мая, но на сбор не поедут?

- Это решение тренера. У Черчесова свое видение, ему отвечать за результат, поэтому он комплектует состав так, как видит. Да, хотелось бы, наверное, заявить всех 35 футболистов, но это невозможно.

- Вызов Чалова и Ташаева - аванс, или, на ваш взгляд, у них есть шанс попасть в итоговую заявку?

- Думаю, первое. Мне кажется, на таком турнире, как чемпионат мира, должны выступать опытные люди, которые умеют справляться с давлением. Безусловно, Чалов и Ташаев заслужили попасть в основной список, но рассчитывать на то, что ребята станут тащить за собой команду, сейчас преждевременно.

- У сборной России потенциально неплохая средняя линия, но там тоже хватает молодежи - Головин, Миранчуки, Кузяев. Может не хватить опыта?

- У Дзагоева его достаточно. Я думаю, что Газинский тоже такой же, другой вопрос, попадет ли Юрий в итоговую заявку. Мне кажется, в каждом блоке должно быть по опытному человеку, чтобы подсказывал партнерам на поле. На ЧМ напряженная атмосфера, не каждый с ней может справиться, а тренеру не всегда удается докричаться до футболистов. Думаю, Жирков может взять на себя обязанность помогать молодым, правда, он мало говорит, но одним своим присутствием придаст спокойствие партнерам.

- Наибольшие опасения вызывает оборона?

- Забить у нашей сборной шансы будет, другое дело - постараться не пропустить. Защитников у нас дефицит. Тот же Кудряшов, как мне кажется, все-таки крайний, а не центральный. Многое зависит от схемы, которую выберет Черчесов, - в 3 или в 2 центральных защитника станем выходить. Я думаю, что Станислав Саламович будет плясать от соперника, на чемпионате мира к каждому нужно готовиться индивидуально, а оборона - та линия, которая всегда действует от печки, должен быть ноль в графе "пропущеные мячи".

- Дзюба заслужил вызов?

- Да, во второй половине сезона Артем в "Арсенале" выполнил большой объем работы, много забил. У Заболотного не получилось себя так проявить в "Зените". (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу