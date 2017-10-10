Австралия не пустила Сирию на ЧМ-2018

Сборная Австралии дома обыграла Сирию (2:1 д.в.)в ответном матче 4-го отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 5 октября, завершилась вничью (1:1).
Австралийцы вышли в следующий раунд отбора благодаря дублю Тима Кэйхилла, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м соответственно.
Напомним, теперь австралийцы сыграют в межконтинентальных стыковых матчах с с 4-й командой североамериканского отбора. Соперником команды Анге Постекоглу станет одна из этих трех команд - США, Панама или Гондурас. Игры пройдут в промежуток с 6 по 14 ноября.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
4-й раунд
Австралия - Сирия - 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Аль-Сома, 6 (0:1). Кэйхилл, 13 (1:1). Кэйхилл, 109 (2:1).
Австралия: Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Джерман, Леки, Миллиган, Рогич (Юрич, 96), Крус, Троиси (Рукавица, 73), Смит (Муй, 11), Кэйхилл.
Сирия: Альма, Юссеф, Аль-Мидани, Аль-Баур, Аджан, Аль-Мавас, Хадж Мохамад, Мидо (Хамвиа, 75), Аль-Джафаль (Аль-Хатиб, 60), Аль-Сома, Мардикян (Омари, 90+1).
Предупреждения: Леки, 25. Миллиган, 42. Мардикян, 48. Аль-Мавас, 79. Хамвиа, 88. Юрич, 120.
Удаление: Аль-Мавас (Сирия), 94.
Судья: Ирматов (Узбекистан).
10 октября. Сидней. Олимпийский стадион.
rusfed 2.0
Из бедных арабов хватит нам и египтян ) А из британской колонии щас богатые туристы подтянутся )
14:40
SpaMan
Millwall82 Да как кенгуру посмели то? Не пустить братскую страну для крымнашистов на ЧМ. 14:38 --- Капец тебя переклинило.
14:39
SpaMan
Они и так принесли хотя небольшой праздник в свои города.
14:39
rusfed 2.0
Саксы уэлкам ))
14:38
Millwall82
Да как кенгуру посмели то? Не пустить братскую страну для крымнашистов на ЧМ.
14:38
shur
Жаль сирийцев
14:37
Thomas_Boy_
Не плачьте, сирийские братья. Не плачь и ты, Серж.
14:37