Австралия не пустила Сирию на ЧМ-2018

Сборная Австралии дома обыграла Сирию (2:1 д.в.)в ответном матче 4-го отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 5 октября, завершилась вничью (1:1).

Австралийцы вышли в следующий раунд отбора благодаря дублю Тима Кэйхилла, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м соответственно.

Напомним, теперь австралийцы сыграют в межконтинентальных стыковых матчах с с 4-й командой североамериканского отбора. Соперником команды Анге Постекоглу станет одна из этих трех команд - США, Панама или Гондурас. Игры пройдут в промежуток с 6 по 14 ноября.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

4-й раунд

Австралия - Сирия - 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Аль-Сома, 6 (0:1). Кэйхилл, 13 (1:1). Кэйхилл, 109 (2:1).

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Джерман, Леки, Миллиган, Рогич (Юрич, 96), Крус, Троиси (Рукавица, 73), Смит (Муй, 11), Кэйхилл.

Сирия: Альма, Юссеф, Аль-Мидани, Аль-Баур, Аджан, Аль-Мавас, Хадж Мохамад, Мидо (Хамвиа, 75), Аль-Джафаль (Аль-Хатиб, 60), Аль-Сома, Мардикян (Омари, 90+1).

Предупреждения: Леки, 25. Миллиган, 42. Мардикян, 48. Аль-Мавас, 79. Хамвиа, 88. Юрич, 120.

Удаление: Аль-Мавас (Сирия), 94.

Судья: Ирматов (Узбекистан).

10 октября. Сидней. Олимпийский стадион.