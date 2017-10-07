Андрей Шевченко: "Игра с Хорватией для Украины финальная"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после победы над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что погодные условия были ужасные. По словам наставника, по такому полю было очень сложно играть.

- Тяжелый матч, погодные условия - ужасные, - заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол". - Соперник старался, боролся. Наши ребята молодцы, выстояли. Очень грамотно сыграли. По такому полю очень тяжело играть, я остался доволен самоотдачей, доволен результатом. Я сказал футболистам действовать по ситуации: есть возможность - играйте, нет - боритесь. Поймите, при такой погоде просто невозможно контролировать мяч. Дебют Марлоса? Он вошел хорошо. Марлос с мячом работает идеально, мы знаем его сильные качества. Он однозначно усилит нашу команду. Следующий матч у нас финальный. Нам нужно выигрывать независимо от сегодняшних результатов наших оппонентов.

Трансляция матча Косово - Украина