20:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"¡Hola, Krasnodar!" Сборная Испании прилетела в Россию

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Сборная Испании прибыла в Россию для участия в чемпионате мира, сообщается на странице команды в Твиттере. 

- Привет, Краснодар! Мы уже здесь! Мы приехали, чтобы представить целую страну, которая с нетерпением ждет от нас лучшего чемпионате мира И мы дадим все это!, - говорится в сообщении.  

Напомним, что испанцы выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира. Завтра, 8 июня, команда проведет открытую тренировку, а 9 июня сыграет товарищеский матч против Туниса на стадионе "Краснодар". 

 На чемпионате мира Испания в групповом турнире встретится с Ираном, Марокко и Португалией.

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