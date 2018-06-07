"¡Hola, Krasnodar!" Сборная Испании прилетела в Россию

Сборная Испании прибыла в Россию для участия в чемпионате мира, сообщается на странице команды в Твиттере.

- Привет, Краснодар! Мы уже здесь! Мы приехали, чтобы представить целую страну, которая с нетерпением ждет от нас лучшего чемпионате мира И мы дадим все это!, - говорится в сообщении.



Напомним, что испанцы выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира. Завтра, 8 июня, команда проведет открытую тренировку, а 9 июня сыграет товарищеский матч против Туниса на стадионе "Краснодар".

👋🏻 ¡Hola, Krasnodar! ¡Ya estamos aquí! Venimos representando a todo un país que espera con ilusión lo mejor de nosotros en #Rusia2018.



¡¡Y VAMOS A DARLO TODO!!#VamosEspaña 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/tdY4FHHhq0 – Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 7 июня 2018 г.

На чемпионате мира Испания в групповом турнире встретится с Ираном, Марокко и Португалией.

Расписание ЧМ-2018 - здесь