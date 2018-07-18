СМИ: "Фламенго" предложил ЦСКА 10 миллионов евро за Витинью

"Фламенго" близок к трансферу форварда ЦСКА Витинью, сообщает Globо Esporte. Бразильский клуб предложил за 24-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро, сам Витинью, как отмечается, готов вернутся на родину. "Фламенго" предложил бразильцу контракт на четыре года.

Витинью перешел в ЦСКА в 2013 году, но с 2015 по 2016 год он выступал за "Интернасьонал" на правах аренды. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость бразильца, по данным transfermarkt.de, оценивается в 8,1 миллиона евро. В минувшем сезоне Витинью провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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