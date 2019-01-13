Вальверде подтвердил, что "Барселона" ищет нападающего

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подтвердил, что клуб хочет подписать нападающего. Он отметил, что нужно восполнить потерю Мунира Эль-Хаддади, который ушел в "Севилью".

– Я хотел бы видеть в команде дополнительного форварда, теперь у нас освободилось место Мунира, – цитирует El Mundo Deportivo Вальверде. – Нам немного не хватает игроков в атаке. Пока трансферное окно открыто, мы можем воспользоваться шансом. Нужно при этом учитывать финансовые аспекты сделки. Если не получится провернуть трансфер, будем рассчитывать на свою молодежь. Нам нужен человек, который сможет быстро адаптироваться, который хорошо знает лигу и готов немедленно играть.