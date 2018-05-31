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Роналду прокомментировал уход Зидана из "Реала"

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Форвард "Реала" Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал уход Зинедина Зидана с поста главного тренера команды.

- Я просто горжусь, что был твоим игроком. Мистер, большое вам спасибо, - написал Роналду.

Зидан руководил "Реалом" с 2016 года. При нем команда три раза выигрывала Лигу чемпионов, по два раза – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.​ 

 

Solo siento orgullo de haber sido tu jugador. Míster, gracias por tantísimo.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 31 Май 2018 в 6:01 PDT

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

был "твоим" игроком, но спасибо "вам".

16:45

баламошка

Ждём Лёньку, который вышвырнет Кристинку. В Спартак.

16:21

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