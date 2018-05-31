Зидан уходит из "Реала". Официально

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан на своей пресс-конференции объявил об уходе из клуба.​

На встрече с журналистами специалист сообщил, что принял решение не оставаться в "Королевском клубе" по собственному желанию.

Он руководил командой с 2016 года. Три раза "Реал" выигрывал Лигу чемпионов, по два раза – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны.​

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить сборную Франции, а в "Реал" испанские СМИ долгое время сватали наставника "Тоттенхэма" Маурисио Поккеттино.