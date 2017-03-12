Валерий Газзаев: "Пять матчей в 2016-м не дали ответов на вопросы о сборной"

Выдающийся отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, а сейчас заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил важность Кубка конфедераций, который пройдет летом, для формирования состава сборной России на домашний чемпионат мира.

– Реальную готовность сборной оценим по итогам Кубка конфедераций, поскольку это генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Вот там мы должны процентов на 90 подготовить состав, который выступит на домашнем первенстве планеты. После Кубка конфедераций и поймем – есть ли у нас сборная и на что она способна.

А пока идут эксперименты. Пять контрольных матчей в 2016 году не дали ответов на вопросы по поводу сборной. Есть ли вообще она? Нет ее? Кто будет играть? По какой схеме? И так далее. Было много травм и новичков, поэтому составить целостную картину невозможно. В ближайших контрольных встречах тренер, по всей видимости, продолжит проверку футболистов на конкретные позиции. Наверное, это правильно. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Валерия Газзаева