Роман Нойштедтер: "Знал, что есть интерес со стороны "Спартака", но переговоров не было"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки национальной команды подчеркнул, что не относится к защитнику Георгию Джикия как к конкуренту. Он также добавил, что слышал об интересе со стороны "Спартака" в летнее межсезонье, однако переговоров о трансфере не было.

– За довольно короткое время Джикия успел стать основным защитником сборной. Как отнеслись к появлению нового конкурента?

– Чем больше хороших игроков – тем лучше, – сказал Нойштедтер.

– Летом было много слухов об интересе к вам со стороны "Спартака". Переговоры действительно шли?

– Говорили много чего. Я знал, что интерес есть, но переговоров не было.

– У вас на лбу пластырь...

– Летом на сборах разбили. Сейчас доктор сказал, что лучше заклеить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России проведет два товарищских матчах - встреча против Кореи пройдет 7 октября в Москве, против Ирана – 10 октября в Казани.