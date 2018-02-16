22:10 | Футбол — Сборная России

ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России

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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что была проведена перепроверка допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года. Отмечается, что допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 дали отрицательный результат.

"Мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на Кубке мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного допинг-контроля незадолго до начала турнира, а также во время самого турнира каждый матч производился забор проб у двух игроков от каждой команды. Тесты проводились в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лозанне, все результаты были отрицательными. Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.

Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на ЕВРО-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на ЕВРО-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными", - говорится в заявлении ФИФА.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Lennon

Жду новостей, что Родченков повесился!

23:15

Fenixx

Спасибо что ничего не нашли)А то находят всякие Мок чего нет и не было!

22:59

Mikeroft

Это ФИФА поторопилась. Ждем скандалов о сексуальных домогательствах чиновников ФИФА. Скоро на экранах.

22:56

Al Rains

баламошка Эти фифы все такие...особенно англосакского роду))

22:35

Нефилим

Потому что допинг в футболе практически неприменим, он в ворота попадать не научит, обводить тоже, мячи вратаря ловить лучше... В футболе дисквалифицируют в основном тех, кто на наркоте спалился, типа Еременко.

22:22

баламошка

Фифа очень любит нюхать российское д....о, а мочу дак и вовсе литрами хлещет.

22:19

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