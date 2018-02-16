ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что была проведена перепроверка допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года. Отмечается, что допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 дали отрицательный результат.
"Мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на Кубке мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного допинг-контроля незадолго до начала турнира, а также во время самого турнира каждый матч производился забор проб у двух игроков от каждой команды. Тесты проводились в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лозанне, все результаты были отрицательными. Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.
Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на ЕВРО-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на ЕВРО-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными", - говорится в заявлении ФИФА.
Lennon
Жду новостей, что Родченков повесился!
23:15
Fenixx
Спасибо что ничего не нашли)А то находят всякие Мок чего нет и не было!
22:59
Mikeroft
Это ФИФА поторопилась. Ждем скандалов о сексуальных домогательствах чиновников ФИФА. Скоро на экранах.
22:56
Al Rains
баламошка Эти фифы все такие...особенно англосакского роду))
22:35
Нефилим
Потому что допинг в футболе практически неприменим, он в ворота попадать не научит, обводить тоже, мячи вратаря ловить лучше... В футболе дисквалифицируют в основном тех, кто на наркоте спалился, типа Еременко.
22:22
баламошка
Фифа очень любит нюхать российское д....о, а мочу дак и вовсе литрами хлещет.
22:19