ФИФА не нашла допинговых нарушений у игроков сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о том, что была проведена перепроверка допинг-проб игроков сборной России с чемпионата Европы 2012 года. Отмечается, что допинг-пробы игроков национальной команды с чемпионата мира-2014, чемпионата Европы-2016 и Кубка конфедераций-2017 дали отрицательный результат.

"Мы можем подтвердить, что у всех 23 игроков сборной команды России, выступавшей на Кубке мира-2014, специалисты ФИФА взяли пробы во время необъявленного внесоревновательного допинг-контроля незадолго до начала турнира, а также во время самого турнира каждый матч производился забор проб у двух игроков от каждой команды. Тесты проводились в аккредитованной ВАДА лаборатории в Лозанне, все результаты были отрицательными. Все те же процедуры соревновательного и внесоревновательного контроля применялись к 23 игрокам сборной России во время Кубка конфедераций-2017, все результаты были отрицательными.

Более того, мы также можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на ЕВРО-2016, также были протестированы специалистами УЕФА во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на ЕВРО-2012 в Польше и Украине, использую последние разработки и методы, используемые в лабораториях ВАДА. Все результаты были отрицательными", - говорится в заявлении ФИФА.