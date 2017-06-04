Левченко вошел в тренерский штаб "Крыльев Советов"

Главный тренер молодежной сборной Таджикистана, ассистент главного тренера национальной сборной и экс-наставник "Баркчи" Виталий Левченко продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана. В самарском клубе специалист будет работать на должности тренера по физподготовке.

Напомним, что главным тренером команды стал Андрей Тихонов. Следующий сезон команда проведет в чемпионате ФНЛ после вылета из премьер-лиги. Также в тренерский штаб вошел Владимир Ежуров.

"Федерация футбола Таджикистана благодарит Виталия Григорьевича за совместную работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", – говорится в сообщении.