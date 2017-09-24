"Зенит" в гостях победил "Краснодар"

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 0:2. 30-я минута. Александр ЕРОХИН (в центре) забил первый мяч. Фото Виталий ТИМКИВ

"Краснодар" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:2). В первом тайме в составе сине-бело-голубых отличились два экс-игрока "Ростова": Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Команда Роберто Манчини по-прежнему не знает поражений в премьер-лиги и занимает первое место с 27 очками. "Зенит" на 4 балла опережает ближайшего преследователя – "Локомотив", который обошел "Краснодар" (21).

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: Ерохин, 30 (0:1). Полоз, 36 (0:2).

"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаузинью, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Подберезкин (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Перейра, Классон, Смолов.

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 87), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).

Предупреждения: Перейра, 45+2. Краневиттер, 63.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Воронцов (Ярославль), Богач (Люберцы).

24 сентября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"