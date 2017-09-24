"Зенит" в гостях победил "Краснодар"

"Краснодар" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:2). В первом тайме в составе сине-бело-голубых отличились два экс-игрока "Ростова": Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Команда Роберто Манчини по-прежнему не знает поражений в премьер-лиги и занимает первое место с 27 очками. "Зенит" на 4 балла опережает ближайшего преследователя – "Локомотив", который обошел "Краснодар" (21).
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)
Голы: Ерохин, 30 (0:1). Полоз, 36 (0:2).
"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаузинью, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Подберезкин (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 87), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).
Предупреждения: Перейра, 45+2. Краневиттер, 63.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Воронцов (Ярославль), Богач (Люберцы).
24 сентября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".
Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:1 30' Александр Ерохин pic.twitter.com/8p49paXua5– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
- Ростов
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Краснодар
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
$n10nep$
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Как то по рейтингу УЕФА Зенит 18-ый..Но судя по всему УЕФА для тебя не авторитет))) 21:49 =================================== Я уже сказал тебе, что сравниваю этот рейтинг в отношении наших клубов с ценами на наших игроков на трансфермаркете. Это высокое место обусловлено только тем, что Зенит играет в чемпионате России. Дальше спорить с тобой не вижу смысла. Твои смекуёчки уже напрягают.
21:52
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
$n10nep$. Ты сам считаешь, что Зенит по игре входит в 20-ку лучших клубов Европы - только честно?..А что значит по игре?)) По результату он 18-ый.
21:51
$n10nep$
.KiddoK. $n10nep$====== Вы вроде давным давно а форуме обитаете,а элементарных вещей не знаете. Из группы в ЛЧ команды в 1/8 выходят,и Зенит там играл. ЦСКА один раз даже 1/4 вышел. 1/16 это в Лиге Европы. 21:48 ========================================== И? Я же признал это и ни грамма не переживаю.
21:51
sergant89
А Питер на голову сильнее всех остальных. Скоро станет чемпионом. С 2-го по 4-е место разыграют армейцы, локо и краснодар.
21:50
$n10nep$
Ю.Ю. $n10nep$ ______________ Ну, ежели ты со всей серьёзностью, то получается, что все, кто когда-нибудь выходил в 1/8 ЛЧ должны быть в ТОП-20? нет? Глянь на состав нынешней ЛЧ, сколько там счастливых участников этой самой 1/8? Кто-то в ТОП-20 будет лишним. Как же так? 21:46 ===================================================== Короче. Где у Зенита успешные выступления в ЛЧ? И тот же самый вопрос, что и Крассу насчет 20-ки.
21:49
Помпей
На липового шампиньона который входит в третью сотню мы в среду посмотрим когда ливерпуль ему пятюню напихает)))Отмариборили уже,сейчас отливерпулят,а потом севельнут по самые гланды)))
21:49
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Как то по рейтингу УЕФА Зенит 18-ый..Но судя по всему УЕФА для тебя не авторитет)))
21:49
.KiddoK.
$n10nep$====== Вы вроде давным давно а форуме обитаете,а элементарных вещей не знаете. Из группы в ЛЧ команды в 1/8 выходят,и Зенит там играл. ЦСКА один раз даже 1/4 вышел. 1/16 это в Лиге Европы.
21:48
$n10nep$
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. $n10nep$ Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы....То есть 20-ку определяешь ты ,лично?))) 21:46 ============================================================ Да, мы с Поваром лично определяем. Он первую десятку. Я вторую. Ты сам считаешь, что Зенит по игре входит в 20-ку лучших клубов Европы - только честно?
21:48
Ю.Ю.
$n10nep$ ______________ Ну, ежели ты со всей серьёзностью, то получается, что все, кто когда-нибудь выходил в 1/8 ЛЧ должны быть в ТОП-20? нет? Глянь на состав нынешней ЛЧ, сколько там счастливых участников этой самой 1/8? Кто-то в ТОП-20 будет лишним. Как же так?
21:46
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
$n10nep$ Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы....То есть 20-ку определяешь ты ,лично?)))
21:46
serzheo
$n10nep$____Ну так-то откровенно врать про 1/8 зачем?
21:45
Помпей
$n10nep$ напомни какое место в международном рейтинге занимает пищевичок?))))Раз его постоянно мариборят во все щели)))
21:45
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
$n10nep$ Ю.Ю. $n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение? 21:35 ========================================== Нововведение в чем? В том, что рейтинг этот субъективный, думаю и ежу понятно. Объяснил постом ниже. А адекватная оценка попадания в 20-ку - это титулы и успешные 1/8, 1/4 и 1/2 ЛЧ. Что непонятного? Или ты правда считаешь, что Зенит по силе своей входит в лучшую 20-ку клубов в Европы? Клуб, который свой чемпионат не может выиграть и играют вничью с подвалом таблицы.Тогда и говорить не о чем........Конечно.Это ты Ливеру скажи,Арсеналу,Атлетико.Ьоруссии (Д)....
21:44
$n10nep$
Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы.
21:44
Помпей
$n10nep$ Посасываешь хряк?)))На таблицу взгляни,сглотни и сдрисни сектант порхатый)
21:42
novic
Опять "Зенит" все купил? Черт, когда же у них деньги кончатся?
21:42
$n10nep$
dv2205 Краснодар сам играет и другой команде даёт играть, Зенит победил заслуженно -РЕСПЕКТ ОБЕИМ КОМАНДАМ 21:33 ================================================= И тебе респект за отличный комментарий. И уважухи еще немного.
21:40
Дейтерий
ооо дааа!!!! Как же приятно видеть , что первая полоса принадлежит ( ненадолго ) Зениту , а не пищевику)))
21:39
$n10nep$
Ю.Ю. $n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение? 21:35 ========================================== Нововведение в чем? В том, что рейтинг этот субъективный, думаю и ежу понятно. Объяснил постом ниже. А адекватная оценка попадания в 20-ку - это титулы и успешные 1/8, 1/4 и 1/2 ЛЧ. Что непонятного? Или ты правда считаешь, что Зенит по силе своей входит в лучшую 20-ку клубов в Европы? Клуб, который свой чемпионат не может выиграть и играют вничью с подвалом таблицы.Тогда и говорить не о чем.
21:39
Гарик "внук Наташи" Попов
$n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не?
21:39
$n10nep$
foreverCSKAforever Понятное дело, что играй Зенит в одном из ТОП5 чемпионатов - не было бы даже разговоров о ТОП-20. ТОП-50 максимум.
21:36
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Ну.? Теперь поняли кто в доме хозяин.?)))
21:35
Ю.Ю.
$n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение?
21:35
dv2205
Краснодар сам играет и другой команде даёт играть, Зенит победил заслуженно -РЕСПЕКТ ОБЕИМ КОМАНДАМ
21:33
foreverCSKAforever
$n10nep$, они себя по чемпионату Португалии меряют. Там 18 команд, а с Зеней будет 19. Как раз в двадцатку влазят. Они же умудрялись как-то обыгрывать Порту и Бенфику в ЕК, выкупив предварительно у них полсостава (причем оставшиеся футболисты старались уже на первых минутах очных встреч получить по красной карточке). А когда жребий подгоняет АПОЭЛ, Базель, Аустрию, Гент, Андерлехт и т.д, то про еврорейтинги стараются не упоминать. Особенно после матчей с этими клубами.
21:33
$n10nep$
osiris100000 $n10nep$ А кто это из первой двадцатки? Зенит ни разу в 1/8 ЛЧ не выходил так-то, а 1/16 это 32 команды.======================================================================================== если считаешь себя футбольным экспертом раз высказываешься о футболе так хоть раз загляни в клубный рейтинг УЕФА, гугл в помощь 21:17 ==================================== Данный рейтинг - это примерно тоже самое, что и трансфермаркет в отношении наших футболистов. Где резалт? ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем.
21:32
Помпей
шалимов это вообще не тренер и даже не физрук,скорее он трудовик))))Как можно было убрать кононова и поставить этого недотренера?
21:32
Pablo_75
serzheo Будем считать что Манчини тренировался ради сильных команд в ЛЧ, как сушить игру... Иначе, конечно, так себе игра... Можно было выносить Краснодар 5 0. И опять же. Счет 2 0 - опасный... ______________ Ну в общем да. На последних минутах Дзюба борется, обводит, убегает в контратаку - с ним практически никто не бежит. Зенит откровенно экономил силы.
21:32
dv2205
Дзюба очень хорош - победа на классе и Краснодар тоже понравился
21:31