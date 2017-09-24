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20:51 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" в гостях победил "Краснодар"

Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 0:2. 30-я минута. Александр ЕРОХИН (в центре) забил первый мяч. Фото Виталий ТИМКИВ
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зенит" - 0:2. 30-я минута. Александр ЕРОХИН (в центре) забил первый мяч. Фото Виталий ТИМКИВ
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"Краснодар" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России уступил "Зениту" (0:2). В первом тайме в составе сине-бело-голубых отличились два экс-игрока "Ростова": Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Команда Роберто Манчини по-прежнему не знает поражений в премьер-лиги и занимает первое место с 27 очками. "Зенит" на 4 балла опережает ближайшего преследователя – "Локомотив", который обошел "Краснодар" (21).

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Краснодар" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

Голы: Ерохин, 30 (0:1). Полоз, 36 (0:2).

"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаузинью, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Подберезкин (Вандерсон Масиэл, 46), Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Перейра, Классон, Смолов.

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Кузяев (Терентьев, 87), Кокорин, Дзюба, Полоз (Паредес, 69).

Предупреждения: Перейра, 45+2. Краневиттер, 63.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Воронцов (Ярославль), Богач (Люберцы).

24 сентября. Краснодар. Стадион "Арена Краснодар".

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (82)
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$n10nep$

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Как то по рейтингу УЕФА Зенит 18-ый..Но судя по всему УЕФА для тебя не авторитет))) 21:49 =================================== Я уже сказал тебе, что сравниваю этот рейтинг в отношении наших клубов с ценами на наших игроков на трансфермаркете. Это высокое место обусловлено только тем, что Зенит играет в чемпионате России. Дальше спорить с тобой не вижу смысла. Твои смекуёчки уже напрягают.

21:52

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

$n10nep$. Ты сам считаешь, что Зенит по игре входит в 20-ку лучших клубов Европы - только честно?..А что значит по игре?)) По результату он 18-ый.

21:51

$n10nep$

.KiddoK. $n10nep$====== Вы вроде давным давно а форуме обитаете,а элементарных вещей не знаете. Из группы в ЛЧ команды в 1/8 выходят,и Зенит там играл. ЦСКА один раз даже 1/4 вышел. 1/16 это в Лиге Европы. 21:48 ========================================== И? Я же признал это и ни грамма не переживаю.

21:51

sergant89

А Питер на голову сильнее всех остальных. Скоро станет чемпионом. С 2-го по 4-е место разыграют армейцы, локо и краснодар.

21:50

$n10nep$

Ю.Ю. $n10nep$ ______________ Ну, ежели ты со всей серьёзностью, то получается, что все, кто когда-нибудь выходил в 1/8 ЛЧ должны быть в ТОП-20? нет? Глянь на состав нынешней ЛЧ, сколько там счастливых участников этой самой 1/8? Кто-то в ТОП-20 будет лишним. Как же так? 21:46 ===================================================== Короче. Где у Зенита успешные выступления в ЛЧ? И тот же самый вопрос, что и Крассу насчет 20-ки.

21:49

Помпей

На липового шампиньона который входит в третью сотню мы в среду посмотрим когда ливерпуль ему пятюню напихает)))Отмариборили уже,сейчас отливерпулят,а потом севельнут по самые гланды)))

21:49

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Как то по рейтингу УЕФА Зенит 18-ый..Но судя по всему УЕФА для тебя не авторитет)))

21:49

.KiddoK.

$n10nep$====== Вы вроде давным давно а форуме обитаете,а элементарных вещей не знаете. Из группы в ЛЧ команды в 1/8 выходят,и Зенит там играл. ЦСКА один раз даже 1/4 вышел. 1/16 это в Лиге Европы.

21:48

$n10nep$

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. $n10nep$ Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы....То есть 20-ку определяешь ты ,лично?))) 21:46 ============================================================ Да, мы с Поваром лично определяем. Он первую десятку. Я вторую. Ты сам считаешь, что Зенит по игре входит в 20-ку лучших клубов Европы - только честно?

21:48

Ю.Ю.

$n10nep$ ______________ Ну, ежели ты со всей серьёзностью, то получается, что все, кто когда-нибудь выходил в 1/8 ЛЧ должны быть в ТОП-20? нет? Глянь на состав нынешней ЛЧ, сколько там счастливых участников этой самой 1/8? Кто-то в ТОП-20 будет лишним. Как же так?

21:46

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

$n10nep$ Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы....То есть 20-ку определяешь ты ,лично?)))

21:46

serzheo

$n10nep$____Ну так-то откровенно врать про 1/8 зачем?

21:45

Помпей

$n10nep$ напомни какое место в международном рейтинге занимает пищевичок?))))Раз его постоянно мариборят во все щели)))

21:45

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

$n10nep$ Ю.Ю. $n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение? 21:35 ========================================== Нововведение в чем? В том, что рейтинг этот субъективный, думаю и ежу понятно. Объяснил постом ниже. А адекватная оценка попадания в 20-ку - это титулы и успешные 1/8, 1/4 и 1/2 ЛЧ. Что непонятного? Или ты правда считаешь, что Зенит по силе своей входит в лучшую 20-ку клубов в Европы? Клуб, который свой чемпионат не может выиграть и играют вничью с подвалом таблицы.Тогда и говорить не о чем........Конечно.Это ты Ливеру скажи,Арсеналу,Атлетико.Ьоруссии (Д)....

21:44

$n10nep$

Гарик "внук Наташи" Попов $n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не? 21:39 ================================== Не путаешь. Выходил да. Я облажался. Но все равно не скажу, что Зенит входит в ТОП20 лучших клубов Европы.

21:44

Помпей

$n10nep$ Посасываешь хряк?)))На таблицу взгляни,сглотни и сдрисни сектант порхатый)

21:42

novic

Опять "Зенит" все купил? Черт, когда же у них деньги кончатся?

21:42

$n10nep$

dv2205 Краснодар сам играет и другой команде даёт играть, Зенит победил заслуженно -РЕСПЕКТ ОБЕИМ КОМАНДАМ 21:33 ================================================= И тебе респект за отличный комментарий. И уважухи еще немного.

21:40

Дейтерий

ооо дааа!!!! Как же приятно видеть , что первая полоса принадлежит ( ненадолго ) Зениту , а не пищевику)))

21:39

$n10nep$

Ю.Ю. $n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение? 21:35 ========================================== Нововведение в чем? В том, что рейтинг этот субъективный, думаю и ежу понятно. Объяснил постом ниже. А адекватная оценка попадания в 20-ку - это титулы и успешные 1/8, 1/4 и 1/2 ЛЧ. Что непонятного? Или ты правда считаешь, что Зенит по силе своей входит в лучшую 20-ку клубов в Европы? Клуб, который свой чемпионат не может выиграть и играют вничью с подвалом таблицы.Тогда и говорить не о чем.

21:39

Гарик "внук Наташи" Попов

$n10nep$___________Если ничего не путаю,в 1/8 три раза выходили.Не?

21:39

$n10nep$

foreverCSKAforever Понятное дело, что играй Зенит в одном из ТОП5 чемпионатов - не было бы даже разговоров о ТОП-20. ТОП-50 максимум.

21:36

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Ну.? Теперь поняли кто в доме хозяин.?)))

21:35

Ю.Ю.

$n10nep$ ================== ...ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем. _______________ Я что-то пропустил? Что за нововведение?

21:35

dv2205

Краснодар сам играет и другой команде даёт играть, Зенит победил заслуженно -РЕСПЕКТ ОБЕИМ КОМАНДАМ

21:33

foreverCSKAforever

$n10nep$, они себя по чемпионату Португалии меряют. Там 18 команд, а с Зеней будет 19. Как раз в двадцатку влазят. Они же умудрялись как-то обыгрывать Порту и Бенфику в ЕК, выкупив предварительно у них полсостава (причем оставшиеся футболисты старались уже на первых минутах очных встреч получить по красной карточке). А когда жребий подгоняет АПОЭЛ, Базель, Аустрию, Гент, Андерлехт и т.д, то про еврорейтинги стараются не упоминать. Особенно после матчей с этими клубами.

21:33

$n10nep$

osiris100000 $n10nep$ А кто это из первой двадцатки? Зенит ни разу в 1/8 ЛЧ не выходил так-то, а 1/16 это 32 команды.======================================================================================== если считаешь себя футбольным экспертом раз высказываешься о футболе так хоть раз загляни в клубный рейтинг УЕФА, гугл в помощь 21:17 ==================================== Данный рейтинг - это примерно тоже самое, что и трансфермаркет в отношении наших футболистов. Где резалт? ТОП20 хотя бы раз должен был попасть в 1/8. Чего не было ни разу даже близко. Поэтому и говорить не о чем.

21:32

Помпей

шалимов это вообще не тренер и даже не физрук,скорее он трудовик))))Как можно было убрать кононова и поставить этого недотренера?

21:32

Pablo_75

serzheo Будем считать что Манчини тренировался ради сильных команд в ЛЧ, как сушить игру... Иначе, конечно, так себе игра... Можно было выносить Краснодар 5 0. И опять же. Счет 2 0 - опасный... ______________ Ну в общем да. На последних минутах Дзюба борется, обводит, убегает в контратаку - с ним практически никто не бежит. Зенит откровенно экономил силы.

21:32

dv2205

Дзюба очень хорош - победа на классе и Краснодар тоже понравился

21:31