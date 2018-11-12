Рианчо покинул "Спартак", в штабе Кононова его не будет

Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо покидает клуб, сообщает официальный сайт красно-белых. Таким образом, испанец не будет работать в тренерском штабе нового наставника команды Олега Кононова.

Напомним, что Рианчо пришел в "Спартак" в 2018 году на пост ассистента Массимо Карреры. Под руководством Рауля столичный клуб провел три матча и не одержал ни одной победы.

Ранее клуб заключил контракт с 52-летним Кононовым до конца следующего сезона.