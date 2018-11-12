14:05 | Футбол — РПЛ

Рианчо покинул "Спартак", в штабе Кононова его не будет

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Исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо покидает клуб, сообщает официальный сайт красно-белых. Таким образом, испанец не будет работать в тренерском штабе нового наставника команды Олега Кононова.

Напомним, что Рианчо пришел в "Спартак" в 2018 году на пост ассистента Массимо Карреры. Под руководством Рауля столичный клуб провел три матча и не одержал ни одной победы.

Ранее клуб заключил контракт с 52-летним Кононовым до конца следующего сезона.

 

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-11-12-oleg_kononov__glavnyy_trener_spartaka/

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