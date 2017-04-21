17:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Петербуржец Безбородов не удалил Акинфеева

Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА. Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА. Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА. Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА.
Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА.
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На 2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа"ЦСКА арбитр Владислав Безбородов имел основания удалить Игоря Акинфеева, но ограничился желтой карточкой.

В том эпизоде, когда голкипер выбежал за пределы штрафной и нарушил правила, чтобы остановить Кехинде Фатая, ворота ЦСКА оставались пустыми, а защитники гостей Березуцкие бежали параллельно игроку "Уфы". Получается, что Акинфеев фактически лишил Фатая, который владел мячом и направлялся в сторону ворот, явной возможности забить гол. По правилам это наказывается красной карточкой. (Александр БОБРОВ)

Эпизод в матче "Уфа" - ЦСКА.
Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Уфа" – ЦСКА

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Должен ли был судья Безбородов удалить Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (32)
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BeeBop

Хотя вся ферма и СЭ идите в жопу, а я пойду выпью...Ваши сраные мнения уже только свиней и интересуют!!!!

19:29

Мастер_Шифу

У Боброва уже и правила свои. Жесть.

19:29

BeeBop

Господа!!! Ну просмотрите момент в динамике, а не на фотографии СЭ: очевидно, что Акинфеев вышел на игрока Уфы и тот вынужден был прокидывать левее от Игоря, где Березуцкий точно был первый...Чистая желтая карточка! Нет фола "последней надежды"!!! Ребят, давайте быть хоть немного объективнее!

19:27

морпех

Ух ты!Здесь ещё есть те,кто считает,что фол был в атаке?!Может это те же,кто считает,что футболист в прошлом туре сам себе разбил нос??!)))

19:26

yadkar

Желаю коням попасть в Лигу Чемпионов. Сухорян продолжит бить "рекорды".

19:26

Ivenhoe

Я б вообще дал фол в атаке - так налететь на вратаря, просто неуважение какое-то.

19:21

torpedon_

... как с Делибором Стефановичем ( когда Акинфеев ударил кулаком в лицо) .. так же ему дали только желтую карточку... футбол в России абсолютно не чист!!

19:20

Ivenhoe

На красную как-то не тянет: Акинфеев не играл акцентированно в игрока, и тот шёл больше в столкновение, а не за мячом. Спортак-овцы и гозпром-овцы могут расслабиться. Владик, ты луччий!

19:19

карельский свинопас

Бобров,ты правила-то читал?есть еще рекомендации ФИФА и УЕФА-куда пробрасывает мяч нап(а от Фатаи мяч ушел в сторону) и где располагались защитники-а они были на одной линии или даже ближе к воротам... трепещите свинарня,ОУКС неотвратим!!!

19:12

The glory !

Должен , не должен , судье виднее , а не какому то Боброву....... Бобров пиши нормально , а не высасывай из пальца кто кому и что должен.

19:12

mallwen

bond1951 Посмотри где мяч и смотрел ли на него вообще Акинфеев и не будь клоуном - плечом в плечо)), навстречу выбежал и снёс. Плечом в плечо - это параллельно бежать надо, а не навстречу не глядя на мяч). Так в американском футболе норм было бы, а это не американский футбол).

19:10

Dominga

pfr46, снова поддержу ваше мнение. Главное чтобы разбор момента на КДК хотя бы имел место. А то могут вообще проигнорировать. И это будет ошибкой. Момент-то действительно стоящий пристального разбора.

19:10

pfr46

Dominga: Там не присмотришься. Каждый на этом "качественном" кадре будет трактовать по-своему. Только дисциплинарный комитет решит как там было.

19:05

bond1951

за что удалять за штрафной плечо в плечо учитывая что безбород к ЦСКА точно не лоялен вспомните его пеналь на паршивлюке в матче со срамом так что НЕ НОЙТЕ мы всегда будем 1.............

19:04

mallwen

Тополь-М Напишу своё мнение по поводу твоего вопроса. Речь не о травме само собой, а о пересмотре решения судьи после матча и применении санкций. Может травма быть и в игровом эпизоде без нарушения, т.е. не в ней дело. Так как здесь очевидна ошибка судьи и нарушение умышленно от вратаря на красную, то и дисквалификация должна быть, пусть и после матча. Хотя, конечно, Акинфеева, как священную корову никто не тронет.

19:03

Dominga

pfr46, согласен. Колена нет, но есть локоть левой руки Акинфеева и живот Фатаи. Присмотритесь

19:02

Dominga

Тополь-М, я не знаю, есть ли у него травма. Вы наверно тоже не знаете. Это может выяснится по результатам мед.осмотра, а не на поле. Во-вторых, одинаковые эпизоды по правилам трактуются одинаково. И в правилах не особо-то анализируются последствия действий. Только сами действия. Если я не прав - то пункт регламента в студию. В-третьих, давайте-ка без оскорблений

19:01

pfr46

Dominga: Вкинфеев, в отличии от Веллитона, не шёл с выставленным коленом вперёд.

18:59

mallwen

Нельзя лучшего вратаря республики удалять. Хорошо, что самого Фатая не удалили за атаку вратаря.

18:58

Тополь-М

Dominga, дебилоид, разве у Фатаи травма?

18:58

Dominga

Сразу вспомнилась ситуация Веллитон-Акинфеев. Там тоже арбитр никого не удалил. Однако задним числом Велику дискву выписали длительную. В ситуации с Фатаи Акинфеев какбэ даже и не пытался играть в мяч. Чистая умышленная агрессия. Надеюсь КДК выпишет ему матча 3. Было бы справедливо

18:54

Непорочный как ТИ

кстати помню условный иностранный судьишка феюшку за такое удалил и не постеснялся! Пусть иностранные тоже косячат, но они хотя бы непредвзяты к блатате

18:50

Непорочный как ТИ

симаг - продажная петрушелло

18:47

Непорочный как ТИ

папа Ги великолепен! Учитесь как надо матчи вытаскивать! бомжикам дырка от бублика а не лигочемпионское место!

18:45

serzheo

И не факт, что запасной вратарь отбил бы пенальти...

18:44

Свинству Бой!

Чистейшая .безоговорочная КК ,даже на тухлой гифке видно. Потом посмотрю в нормальном виде, но это просто позор какой-то. грязный владик ты за кого упырь?????

18:43

Vorlod

Как можно икону удалить , тем более в матче Гончаренко против Гончаренко .

18:41

pushgun

Кроме того, что договорняк, так еще и судья помог. Позорище!!!

18:40

pushgun

Фол последней Нади.

18:39

sailor1990

Да, придется Безбородову до конца сезона судить первую лигу

18:36