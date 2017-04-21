Петербуржец Безбородов не удалил Акинфеева

На 2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа" – ЦСКА арбитр Владислав Безбородов имел основания удалить Игоря Акинфеева, но ограничился желтой карточкой.

В том эпизоде, когда голкипер выбежал за пределы штрафной и нарушил правила, чтобы остановить Кехинде Фатая, ворота ЦСКА оставались пустыми, а защитники гостей Березуцкие бежали параллельно игроку "Уфы". Получается, что Акинфеев фактически лишил Фатая, который владел мячом и направлялся в сторону ворот, явной возможности забить гол. По правилам это наказывается красной карточкой. (Александр БОБРОВ)

Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА.

"СЭ" ведет трансляцию матча "Уфа" – ЦСКА