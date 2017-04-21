Петербуржец Безбородов не удалил Акинфеева

На 2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Уфа" – ЦСКА арбитр Владислав Безбородов имел основания удалить Игоря Акинфеева, но ограничился желтой карточкой.
Желтая карточка вратарю @PFC_CSKA_MOSCOW Игорю Акинфееву#НашФутбол #РФПЛ. 24-й тур. #УфаЦСКА 0:0 pic.twitter.com/gBV0WYCqdb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 апреля 2017 г.
В том эпизоде, когда голкипер выбежал за пределы штрафной и нарушил правила, чтобы остановить Кехинде Фатая, ворота ЦСКА оставались пустыми, а защитники гостей Березуцкие бежали параллельно игроку "Уфы". Получается, что Акинфеев фактически лишил Фатая, который владел мячом и направлялся в сторону ворот, явной возможности забить гол. По правилам это наказывается красной карточкой. (Александр БОБРОВ)
Эпизод с нарушением Игоря Акинфеева в матче "Уфа" - ЦСКА.
BeeBop
Хотя вся ферма и СЭ идите в жопу, а я пойду выпью...Ваши сраные мнения уже только свиней и интересуют!!!!
19:29
Мастер_Шифу
У Боброва уже и правила свои. Жесть.
19:29
BeeBop
Господа!!! Ну просмотрите момент в динамике, а не на фотографии СЭ: очевидно, что Акинфеев вышел на игрока Уфы и тот вынужден был прокидывать левее от Игоря, где Березуцкий точно был первый...Чистая желтая карточка! Нет фола "последней надежды"!!! Ребят, давайте быть хоть немного объективнее!
19:27
морпех
Ух ты!Здесь ещё есть те,кто считает,что фол был в атаке?!Может это те же,кто считает,что футболист в прошлом туре сам себе разбил нос??!)))
19:26
yadkar
Желаю коням попасть в Лигу Чемпионов. Сухорян продолжит бить "рекорды".
19:26
Ivenhoe
Я б вообще дал фол в атаке - так налететь на вратаря, просто неуважение какое-то.
19:21
torpedon_
... как с Делибором Стефановичем ( когда Акинфеев ударил кулаком в лицо) .. так же ему дали только желтую карточку... футбол в России абсолютно не чист!!
19:20
Ivenhoe
На красную как-то не тянет: Акинфеев не играл акцентированно в игрока, и тот шёл больше в столкновение, а не за мячом. Спортак-овцы и гозпром-овцы могут расслабиться. Владик, ты луччий!
19:19
карельский свинопас
Бобров,ты правила-то читал?есть еще рекомендации ФИФА и УЕФА-куда пробрасывает мяч нап(а от Фатаи мяч ушел в сторону) и где располагались защитники-а они были на одной линии или даже ближе к воротам... трепещите свинарня,ОУКС неотвратим!!!
19:12
The glory !
Должен , не должен , судье виднее , а не какому то Боброву....... Бобров пиши нормально , а не высасывай из пальца кто кому и что должен.
19:12
mallwen
bond1951 Посмотри где мяч и смотрел ли на него вообще Акинфеев и не будь клоуном - плечом в плечо)), навстречу выбежал и снёс. Плечом в плечо - это параллельно бежать надо, а не навстречу не глядя на мяч). Так в американском футболе норм было бы, а это не американский футбол).
19:10
Dominga
pfr46, снова поддержу ваше мнение. Главное чтобы разбор момента на КДК хотя бы имел место. А то могут вообще проигнорировать. И это будет ошибкой. Момент-то действительно стоящий пристального разбора.
19:10
pfr46
Dominga: Там не присмотришься. Каждый на этом "качественном" кадре будет трактовать по-своему. Только дисциплинарный комитет решит как там было.
19:05
bond1951
за что удалять за штрафной плечо в плечо учитывая что безбород к ЦСКА точно не лоялен вспомните его пеналь на паршивлюке в матче со срамом так что НЕ НОЙТЕ мы всегда будем 1.............
19:04
mallwen
Тополь-М Напишу своё мнение по поводу твоего вопроса. Речь не о травме само собой, а о пересмотре решения судьи после матча и применении санкций. Может травма быть и в игровом эпизоде без нарушения, т.е. не в ней дело. Так как здесь очевидна ошибка судьи и нарушение умышленно от вратаря на красную, то и дисквалификация должна быть, пусть и после матча. Хотя, конечно, Акинфеева, как священную корову никто не тронет.
19:03
Dominga
pfr46, согласен. Колена нет, но есть локоть левой руки Акинфеева и живот Фатаи. Присмотритесь
19:02
Dominga
Тополь-М, я не знаю, есть ли у него травма. Вы наверно тоже не знаете. Это может выяснится по результатам мед.осмотра, а не на поле. Во-вторых, одинаковые эпизоды по правилам трактуются одинаково. И в правилах не особо-то анализируются последствия действий. Только сами действия. Если я не прав - то пункт регламента в студию. В-третьих, давайте-ка без оскорблений
19:01
pfr46
Dominga: Вкинфеев, в отличии от Веллитона, не шёл с выставленным коленом вперёд.
18:59
mallwen
Нельзя лучшего вратаря республики удалять. Хорошо, что самого Фатая не удалили за атаку вратаря.
18:58
Тополь-М
Dominga, дебилоид, разве у Фатаи травма?
18:58
Dominga
Сразу вспомнилась ситуация Веллитон-Акинфеев. Там тоже арбитр никого не удалил. Однако задним числом Велику дискву выписали длительную. В ситуации с Фатаи Акинфеев какбэ даже и не пытался играть в мяч. Чистая умышленная агрессия. Надеюсь КДК выпишет ему матча 3. Было бы справедливо
18:54
Непорочный как ТИ
кстати помню условный иностранный судьишка феюшку за такое удалил и не постеснялся! Пусть иностранные тоже косячат, но они хотя бы непредвзяты к блатате
18:50
Непорочный как ТИ
симаг - продажная петрушелло
18:47
Непорочный как ТИ
папа Ги великолепен! Учитесь как надо матчи вытаскивать! бомжикам дырка от бублика а не лигочемпионское место!
18:45
serzheo
И не факт, что запасной вратарь отбил бы пенальти...
18:44
Свинству Бой!
Чистейшая .безоговорочная КК ,даже на тухлой гифке видно. Потом посмотрю в нормальном виде, но это просто позор какой-то. грязный владик ты за кого упырь?????
18:43
Vorlod
Как можно икону удалить , тем более в матче Гончаренко против Гончаренко .
18:41
pushgun
Кроме того, что договорняк, так еще и судья помог. Позорище!!!
18:40
pushgun
Фол последней Нади.
18:39
sailor1990
Да, придется Безбородову до конца сезона судить первую лигу
18:36