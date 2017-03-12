Мирча Луческу: "Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в пользу "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что ошибки, допущенные судейской бригадой в мачте 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1), отдаляют сине-бело-голубых от борьбы за титул. По словам румынского специалиста, арбитры из Москвы, обслуживающие игры зенитовцев, принимают решения не в пользу его подопечных.

- Что сказали Нету по поводу того, что он спас "Амкар" от гола? - вопрос Луческу.

- Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом - отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

"Амкар" обороняется почти всей командой в своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

- Настолько ли жестко играл "Амкар", что их "посадили" на желтые карточки?

- Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно "Амкару". Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы - они знаю, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому. (Сергей ЦИММЕРМАН)