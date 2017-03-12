14:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в пользу "Зенита"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу подчеркнул, что ошибки, допущенные судейской бригадой в мачте 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1), отдаляют сине-бело-голубых от борьбы за титул. По словам румынского специалиста, арбитры из Москвы, обслуживающие игры зенитовцев, принимают решения не в пользу его подопечных.

 
Главный тренер "Зенита" Мирча ЛУЧЕСКУ."Зенит" после зимы: вылет из Европы, засуха в России

- Что сказали Нету по поводу того, что он спас "Амкар" от гола? - вопрос Луческу.

- Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом - отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

"Амкар" обороняется почти всей командой в своей штрафной и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить. Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул. Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

- Настолько ли жестко играл "Амкар", что их "посадили" на желтые карточки?

- Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно "Амкару". Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы - они знаю, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек. Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия. Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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vassel

а сколько решений уж было в обраточку... не считает цыган?? Или это так.. в порядке вещей

14:55

инженер1958

Тушинских можно поздравлять с кабинетным чемпионством - такого судейского срама не припомню!

14:51

Rastan

Неизменримо больше можно вспомнить матчей,где всё было наоборот.

14:46

KirShev

Бедный Луческу не понимает, что на 2 клуба "судейских" ресурсов у наших газовиков не хватает. Сейчас фонды только ска выделяют. Не даром тимченко миллера на хоккей таскает:)))

14:46

читатель1

Как Болаш-Виаш, только румын)

14:45

Вопреки

То что ДЗЮБА первый симулянт в РФПЛ (после Глушакова) - знают уже ВСЕ и, надеюсь, арбитры ТОЖЕ. Просто нынешний Зенит НИКАКОЙ !!! Хватит уже кивать на арбитров, которые большую часть матчей с конкурентами, топили соперников удалениями и левыми пеналями - вспомните убийство "Ростова" на Петровском. Все воздается... Даже не интересно стало... что предсказывал, то и происходит. Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные .

14:36

alwa

А можно ли представить такое, что лидер Спартак ни разу не пробил пенальти в этом чемпионате? Он что не атакует?

14:34

Веравалер

Фи, весь сайт в его соплях...

14:34

новодел

с таким подходом к делу трудно на что то расчитывать..

14:29

Obl2007

Да .... Не Каррера румын . не Каррера ...

14:28

BosS73

Задолбал он плакаться, вспомнил бы когда его за уши вытаскивали.

14:25

SA4

Немало можно вспомнить и наоборот

14:21

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