Игорь Рабинер: "Маурисиу уйдет из "Спартака" летом"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер заявил, что летом "Спартак" покинет защитник Маурисиу. Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом. 28-летний футболист арендован "Спартаком" у "Лацио".

- По моим данным, Маурисиу уйдет из "Спартака" летом, - сказал Рабинер по ходу прямого эфира на Youtube-канале "СЭ". - Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился.

Онлайн с Рабинером - прямо сейчас