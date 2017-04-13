Игорь Рабинер: "Маурисиу уйдет из "Спартака" летом"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер заявил, что летом "Спартак" покинет защитник Маурисиу. Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом. 28-летний футболист арендован "Спартаком" у "Лацио".
- По моим данным, Маурисиу уйдет из "Спартака" летом, - сказал Рабинер по ходу прямого эфира на Youtube-канале "СЭ". - Дедлайн по его выкупу истек. "Спартак" не захотел его выкупать. Это не потеря. За исключением хлесткости и габаритов он ничем не отличился.
Паснаход
хлёсткости это как?
20:28
bond1951
ХВАТАЛИ всех подряд но опять ОБЛОМ...
20:21
миха 108
тут и без Рабинера всё ясно!
20:13
роторчемпион
НАЙДЁМ ЛУЧШЕ
19:55