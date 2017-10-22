Александр Гришин: "Люди перестанут ходить на футбол, если все будут играть как ЦСКА с "Зенитом"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что болельщики перестанут ходить на трибуны, если в чемпионате России все будут играть так, как играли команды в матчах 14-го тура в эти выходные. По его мнениню, "Зенит"​ изначально собирался сыграть с ЦСКА вничью на выезде.

- Вроде бы лидеры чемпионата встречаются, а игра среднего уровня, без моментов, - сказал Гришин. - Да, уровень ошибки первой очень высокий: кто ошибется, тот и проиграл. Обе команды это понимали, и эту ошибку никто не допустил. Но если мы рассматриваем футбол как игру для зрителей, то хорошего спектакля сегодня не получилось. Люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи, как сегодня.

И не только сегодня: я вчера посмотрел три игры 14-го тура и, честно говоря, можно было лечь и поспать эти два дня. По большому счету, ничего бы никто не потерял. Мы всегда приводим в пример чемпионат Англии, который смотрят ради зрелища. Как бы там не играли от обороны, голы там всегда есть. А в "квадрат" можно и во дворе играть.

По большому счету, "Зенит" и ехал за этой ничьей, они ее и добились, не позволив ЦСКА приблизиться к себе. Результат закономерен.