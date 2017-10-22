Александр Гришин: "Люди перестанут ходить на футбол, если все будут играть как ЦСКА с "Зенитом"

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин считает, что болельщики перестанут ходить на трибуны, если в чемпионате России все будут играть так, как играли команды в матчах 14-го тура в эти выходные. По его мнениню, "Зенит" изначально собирался сыграть с ЦСКА вничью на выезде.
- Вроде бы лидеры чемпионата встречаются, а игра среднего уровня, без моментов, - сказал Гришин. - Да, уровень ошибки первой очень высокий: кто ошибется, тот и проиграл. Обе команды это понимали, и эту ошибку никто не допустил. Но если мы рассматриваем футбол как игру для зрителей, то хорошего спектакля сегодня не получилось. Люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи, как сегодня.
И не только сегодня: я вчера посмотрел три игры 14-го тура и, честно говоря, можно было лечь и поспать эти два дня. По большому счету, ничего бы никто не потерял. Мы всегда приводим в пример чемпионат Англии, который смотрят ради зрелища. Как бы там не играли от обороны, голы там всегда есть. А в "квадрат" можно и во дворе играть.
По большому счету, "Зенит" и ехал за этой ничьей, они ее и добились, не позволив ЦСКА приблизиться к себе. Результат закономерен.
rimsvk
Комментаторы взахлеб вещают о напряженности и внутреннем нерве, а зрелища то нет, как нет.... Тоже потерял два вечера у ТВ, ожидая зрелища от "лучших команд страны"..
20:46
nickle
Согласен, Зенит не хочет, ЦСКА не может
20:45
Юный Люцифер
Millwall82 Ну там, насколько я помню, был абсолютно игровой момент, закончившийся таким вот несчастным случаем((((
20:45
Millwall82
помню хруст костей на Автозаводской когда он Парфенова ломал. Слышно было аж в Чертаново.
20:36
GI_Orillia
Абсолютно прав
20:31
Tribunal Z
Хочется Гришину напомнить что именно ЦСКА отказались переносить матч чемпионата на один день как предлагал Зенит. Так что слова Гришина от лукавого. Да, если бы Вилков не струсил и дал пенальти то ЦСКА Гришинский скорее всего бы крупно проиграл, так что не надо Гришин лепить того чего нет
20:29