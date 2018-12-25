Адвокат жены Глушакова: "Дениса ждет наказание до десяти лет лишения свободы"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявил "СЭ", что на футболиста будет подан иск о мошенничестве.

– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.

– Какое наказание его ждет?

– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

– Когда планируете подавать заявление в суд?

– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.

Сергей Жорин: "Глушакова ждет иск по статье, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы"