Адвокат жены Глушакова: "Дениса ждет наказание до десяти лет лишения свободы"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, заявил "СЭ", что на футболиста будет подан иск о мошенничестве.
– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллион рублей. Мы об этом уже говорили.
– Какое наказание его ждет?
– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
– Когда планируете подавать заявление в суд?
– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.
Сергей Жорин: "Глушакова ждет иск по статье, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы"
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