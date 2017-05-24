Жена Боккетти: "Муж пошел пешком до Италии и напишет отчет". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Жена Боккетти: "Муж пошел пешком до Италии и напишет отчет"

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Жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина Боккетти на своей странице в Инстаграме сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. Ранее 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.

"Наконец-то, папа наш пешком до Италии пошел. Скучаем", - написала Екатерина Боккетти.

В комментариях к записи Екатерина добавила, что футболист напишет отчет по итогам этого путешествия.

"Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он человек дела, а это - не просто слова", - заметила она.

"Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года. 

 

✈️✈️наконец-то 🙏🏽 а папа наш пешком до Италии пошёл ☀️скучаем 😪

Публикация от Ekaterina Bocchetti-Maltseva (@katibocchettimaltseva) Май 22 2017 в 3:53 PDT

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Алый Дракон

Не переживайте - человек же "все продумал", как пишет его жена ) До Италии "дойти" тоже можно по-разному - можно доехать до приграничной территории, и там уже спокойно, метров 100, "дойти до Италии" )))

15:52

shur

А как же отпуск? А июле новый чемпионат стартует. Дойдешь до Италии в июле и сразу в самолет на Москву.

15:45

Dr Death

Мог бы с Тулы выходить так ближе, 3,5 т км к НГ дойдет. Может быть в сборную России по ходьбе пригласят))))

15:27

Supostat

Сальво, счастливого пути и чистого неба над головой, чтоб без туч)

15:19

филокартист

Может кто-нибудь сжалиться, подбросит немного на машине..

15:17