Жена Боккетти: "Муж пошел пешком до Италии и напишет отчет"

Жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина Боккетти на своей странице в Инстаграме сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. Ранее 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.
"Наконец-то, папа наш пешком до Италии пошел. Скучаем", - написала Екатерина Боккетти.
В комментариях к записи Екатерина добавила, что футболист напишет отчет по итогам этого путешествия.
"Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он человек дела, а это - не просто слова", - заметила она.
"Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года.
Алый Дракон
Не переживайте - человек же "все продумал", как пишет его жена ) До Италии "дойти" тоже можно по-разному - можно доехать до приграничной территории, и там уже спокойно, метров 100, "дойти до Италии" )))
15:52
shur
А как же отпуск? А июле новый чемпионат стартует. Дойдешь до Италии в июле и сразу в самолет на Москву.
15:45
Dr Death
Мог бы с Тулы выходить так ближе, 3,5 т км к НГ дойдет. Может быть в сборную России по ходьбе пригласят))))
15:27
Supostat
Сальво, счастливого пути и чистого неба над головой, чтоб без туч)
15:19
филокартист
Может кто-нибудь сжалиться, подбросит немного на машине..
15:17