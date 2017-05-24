Жена Боккетти: "Муж пошел пешком до Италии и напишет отчет"

Жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина Боккетти на своей странице в Инстаграме сообщила, что ее муж пошел пешком до Италии. Ранее 30-летний игрок пообещал сделать это, если московская команда станет чемпионом России.

"Наконец-то, папа наш пешком до Италии пошел. Скучаем", - написала Екатерина Боккетти.

В комментариях к записи Екатерина добавила, что футболист напишет отчет по итогам этого путешествия.

"Не переживайте, Сальва давно все продумал и отчет начат. Он человек дела, а это - не просто слова", - заметила она.

"Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года.