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"Зенит" обыграл "Томь" и обошел ЦСКА

Сегодня. Томск. "Томь" - "Зенит" - 0:2. Олег ШАТОВ - главный герой матча. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Сегодня. Томск. "Томь" - "Зенит" - 0:2. Олег ШАТОВ - главный герой матча. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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В матче 26-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Томи" – 2:0. Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в обоих голах – сперва забил сам, а затем ассистировал Данни. Этот успех позволил сине-бело-голубым подняться на второе место в таблице, обойдя ЦСКА. "Томь" занимает последнюю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Томь" (Томск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Шатов, 35 (0:1). Данни, 83 (0:2).

"Томь": Мелихов, Сасин, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Соболев (Салахутдинов, 88).

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Дзюба, Данни.

Предупреждения: Соболев, 31. Кришито, 31. Данни, 84.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

1 мая. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (35)
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Свинству Бой!

shpasic ////Ну и? Обоснуй. У тебя всегда из рота торчит макаронина ,ты либо говори, либо хавай. Обоснуй.

15:47

shpasic

пять побед Зенита в ЛЧ было с Халком, Витселем и Гараем, а не с Цаллаговым, Эрнани и Молло.

15:43

Свинству Бой!

Да ладно вам. Миртрудмай! Прослушал сейчас Шнура в Питере пить и обрадовалси. А ведь не усе так плохо. Пайду в магазин теперя опять.

15:41

Веефника

Ю.Ю.==ladafan == особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться _И? Что было дальше напомнить? 15:17 ======= Напоминаю для особо одаренных, кроме Зенита России в зачет клубов стабильно больше никто очков не приносит. Не нужно уподобляться главному персонажу басни "Свинья под дубом" :)

15:32

ladafan

Ю.Ю. согласен но нашим клубом и это за счастье....

15:31

Ю.Ю.

ladafan ___________ По мне, достижение это победа в ЛЕ и СКУ. В ЛЧ хотя бы 1/4. Всё остальное - обычные потуги.

15:29

Веефника

Kupservas: Позорные бомжи!!! 15:16 ====== Видимо, искренне за Томь болели? Последняя надежда рухнула. Да, неудачный тур для некоторых клубов. Сочувствуем.

15:23

Jean4

delacrua бомжам с Краснодаром играть и с лошками в Москве, еще ничего не ясно.

15:22

ladafan

или ты только в плей офф смеяться начинаешь???

15:20

ladafan

Ю.Ю.а ты про лч или про плей-офф??? вопрос слишком широк, для России и это достижение....

15:19

Ю.Ю.

ladafan ========= особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться ______________ И? Что было дальше напомнить?

15:17

delacrua

ну все. теперь зенит ЛЧ не упустит. цска больше достоин там играть.

15:17

Kupservas

Позорные бомжи!!!

15:16

Sher-Khan

А команда-то в Томске есть! Молодые ребята стараются, бьются, на такую Томь болельщик будет ходить. Голкипер понравился тащил как мог.

15:15

Веефника

Perry_Garr: "в следующем розыгрыше ЛЧ наши клубы ждет грандиозный провал.. срамтак с выпрошенным чемпионством и команда бездарностей зенит.15:04 ===== Наоборот, есть надежда на лучшее. Вечно Четвертых не будет в ЛЧ.

15:14

ladafan

Ю.Ю. особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться

15:14

Свинству Бой!

Могу поздравить только парней поехавших на выезд в Томск! Вы любите команду-даже такую больше чем я. Ну и томских Гвинейских, они растут от матча к матчу.

15:11

Русский

А вдруг второе место займёт в итоге Краснодар?

15:10

Ю.Ю.

shpasic =========== похохочем в следующем году в ЛЧ со Спартаком и Зенитом)) ___________________ Ды мы все который уже год хохочем, кто бы там не выступал.

15:10

ladafan

serzheo Мда. С такой игрой в Краснодаре -то чего делать будем?)))))играть в питере)))))))

15:09

shpasic

похохочем в следующем году в ЛЧ со Спартаком и Зенитом))

15:08

serzheo

Мда. С такой игрой в Краснодаре -то чего делать будем?

15:08

Adios Amigos R...

"Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола - и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского" (с)

15:05

Малыш из Ростова

Знаете, а мне ребята из Томи очень понравились: играли с большим желанием и самоотдачей, не боялись идти в обводку, молодцы. Про вторую команду, которая зачем то с такой игрой хочет играть в лиге чемпионов, писать не хочу. Про супер забивного нападающего, которого комментатор несколько раз назвал Дзюбинью (потом просит, чтобы его оценили как комментатора), про удар Кришито в лицо игроку Томи и т.д.

15:05

Perry_Garr

в следующем розыгрыше ЛЧ наши клубы ждет грандиозный провал.. срамтак с выпрошенным чемпионством и команда бездарностей зенит.

15:04

ladafan

15 лет в таблицу гляжу, толку ноль, а наследующий год , если фксм успешно выступит в лч и чр, то я первый поздравлю их, но...........кстати даже в кр 2002-2003 спартак вытянули в полуфинале

15:04

foreverCSKAforever

Теперь точняк в символическую сборную тура вернется Олежка-симулятор. Когда там у Зенита матч с аутсайдером ДФЛ? Глядишь, сам дзюба сможет отличиться.

15:01

Бен Ричардс

Как сказал бы Гена Орлов "У "Зенита" есть поставленная чемпионская игра". От себя добавлю, может быть и есть такая игра, только там забыли, куда ее поставили, ищут всем табором и никак не найдут.

15:01

ladafan

оп!!!упырек с канавы выполз!!!сосиписки....

15:01

shpasic

и это даже без пенальти и удалений!

14:59