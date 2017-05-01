"Зенит" обыграл "Томь" и обошел ЦСКА

В матче 26-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Томи" – 2:0. Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в обоих голах – сперва забил сам, а затем ассистировал Данни. Этот успех позволил сине-бело-голубым подняться на второе место в таблице, обойдя ЦСКА. "Томь" занимает последнюю строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
26-й тур
"Томь" (Томск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: Шатов, 35 (0:1). Данни, 83 (0:2).
"Томь": Мелихов, Сасин, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Соболев (Салахутдинов, 88).
"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Дзюба, Данни.
Предупреждения: Соболев, 31. Кришито, 31. Данни, 84.
Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).
1 мая. Томск. Стадион "Труд".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ТомьЗенит 0:1 35' Олег Шатов pic.twitter.com/1PB8VrLNPv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ТомьЗенит 0:2 83' Мигель Данни pic.twitter.com/Wk7aSakZqk– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 мая 2017 г.
Свинству Бой!
shpasic ////Ну и? Обоснуй. У тебя всегда из рота торчит макаронина ,ты либо говори, либо хавай. Обоснуй.
15:47
shpasic
пять побед Зенита в ЛЧ было с Халком, Витселем и Гараем, а не с Цаллаговым, Эрнани и Молло.
15:43
Свинству Бой!
Да ладно вам. Миртрудмай! Прослушал сейчас Шнура в Питере пить и обрадовалси. А ведь не усе так плохо. Пайду в магазин теперя опять.
15:41
Веефника
Ю.Ю.==ladafan == особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться _И? Что было дальше напомнить? 15:17 ======= Напоминаю для особо одаренных, кроме Зенита России в зачет клубов стабильно больше никто очков не приносит. Не нужно уподобляться главному персонажу басни "Свинья под дубом" :)
15:32
ladafan
Ю.Ю. согласен но нашим клубом и это за счастье....
15:31
Ю.Ю.
ladafan ___________ По мне, достижение это победа в ЛЕ и СКУ. В ЛЧ хотя бы 1/4. Всё остальное - обычные потуги.
15:29
Веефника
Kupservas: Позорные бомжи!!! 15:16 ====== Видимо, искренне за Томь болели? Последняя надежда рухнула. Да, неудачный тур для некоторых клубов. Сочувствуем.
15:23
Jean4
delacrua бомжам с Краснодаром играть и с лошками в Москве, еще ничего не ясно.
15:22
ladafan
или ты только в плей офф смеяться начинаешь???
15:20
ladafan
Ю.Ю.а ты про лч или про плей-офф??? вопрос слишком широк, для России и это достижение....
15:19
Ю.Ю.
ladafan ========= особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться ______________ И? Что было дальше напомнить?
15:17
delacrua
ну все. теперь зенит ЛЧ не упустит. цска больше достоин там играть.
15:17
Kupservas
Позорные бомжи!!!
15:16
Sher-Khan
А команда-то в Томске есть! Молодые ребята стараются, бьются, на такую Томь болельщик будет ходить. Голкипер понравился тащил как мог.
15:15
Веефника
Perry_Garr: "в следующем розыгрыше ЛЧ наши клубы ждет грандиозный провал.. срамтак с выпрошенным чемпионством и команда бездарностей зенит.15:04 ===== Наоборот, есть надежда на лучшее. Вечно Четвертых не будет в ЛЧ.
15:14
ladafan
Ю.Ю. особенно после 5 побед зенита ...обхохотаться
15:14
Свинству Бой!
Могу поздравить только парней поехавших на выезд в Томск! Вы любите команду-даже такую больше чем я. Ну и томских Гвинейских, они растут от матча к матчу.
15:11
Русский
А вдруг второе место займёт в итоге Краснодар?
15:10
Ю.Ю.
shpasic =========== похохочем в следующем году в ЛЧ со Спартаком и Зенитом)) ___________________ Ды мы все который уже год хохочем, кто бы там не выступал.
15:10
ladafan
serzheo Мда. С такой игрой в Краснодаре -то чего делать будем?)))))играть в питере)))))))
15:09
shpasic
похохочем в следующем году в ЛЧ со Спартаком и Зенитом))
15:08
serzheo
Мда. С такой игрой в Краснодаре -то чего делать будем?
15:08
Adios Amigos R...
"Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола - и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим, ну и российского" (с)
15:05
Малыш из Ростова
Знаете, а мне ребята из Томи очень понравились: играли с большим желанием и самоотдачей, не боялись идти в обводку, молодцы. Про вторую команду, которая зачем то с такой игрой хочет играть в лиге чемпионов, писать не хочу. Про супер забивного нападающего, которого комментатор несколько раз назвал Дзюбинью (потом просит, чтобы его оценили как комментатора), про удар Кришито в лицо игроку Томи и т.д.
15:05
Perry_Garr
в следующем розыгрыше ЛЧ наши клубы ждет грандиозный провал.. срамтак с выпрошенным чемпионством и команда бездарностей зенит.
15:04
ladafan
15 лет в таблицу гляжу, толку ноль, а наследующий год , если фксм успешно выступит в лч и чр, то я первый поздравлю их, но...........кстати даже в кр 2002-2003 спартак вытянули в полуфинале
15:04
foreverCSKAforever
Теперь точняк в символическую сборную тура вернется Олежка-симулятор. Когда там у Зенита матч с аутсайдером ДФЛ? Глядишь, сам дзюба сможет отличиться.
15:01
Бен Ричардс
Как сказал бы Гена Орлов "У "Зенита" есть поставленная чемпионская игра". От себя добавлю, может быть и есть такая игра, только там забыли, куда ее поставили, ищут всем табором и никак не найдут.
15:01
ladafan
оп!!!упырек с канавы выполз!!!сосиписки....
15:01
shpasic
и это даже без пенальти и удалений!
14:59