"Зенит" обыграл "Томь" и обошел ЦСКА

В матче 26-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде нанес поражение "Томи" – 2:0. Полузащитник Олег Шатов поучаствовал в обоих голах – сперва забил сам, а затем ассистировал Данни. Этот успех позволил сине-бело-голубым подняться на второе место в таблице, обойдя ЦСКА. "Томь" занимает последнюю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Томь" (Томск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: Шатов, 35 (0:1). Данни, 83 (0:2).

"Томь": Мелихов, Сасин, Митерев, Пульич (Букачев, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Соболев (Салахутдинов, 88).

"Зенит": Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану (Мак, 77), Эрнани (Цаллагов, 62), Шатов (Кержаков, 87), Дзюба, Данни.

Предупреждения: Соболев, 31. Кришито, 31. Данни, 84.

Судьи: ГАЛИМОВ (Улан-Удэ). Данченко (Уфа), Петросян (Бронницы).

1 мая. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча