Вслед за Промесом травму получил Зе Луиш

В понедельник футболисты "Спартака" собрались после выходного в Тарасовке к двум часам дня, информирует пресс-служба красно-белых. А еще через полчаса они вышли на тренировку, которая продлилась 90 минут.

В общей группе работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.

В занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, который в субботней встрече с "Ростовом" получил травму колена. После тщательного обследования выяснилось, что у спартаковского легионера частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операция форварду не потребуется. Уже сегодня началось консервативное лечение.

Продолжает курс восстановления Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе.

Завтрашняя тренировка намечена на 11.00.