Вслед за Промесом травму получил Зе Луиш

В понедельник футболисты "Спартака" собрались после выходного в Тарасовке к двум часам дня, информирует пресс-служба красно-белых. А еще через полчаса они вышли на тренировку, которая продлилась 90 минут.
В общей группе работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.
В занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, который в субботней встрече с "Ростовом" получил травму колена. После тщательного обследования выяснилось, что у спартаковского легионера частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операция форварду не потребуется. Уже сегодня началось консервативное лечение.
Продолжает курс восстановления Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе.
Завтрашняя тренировка намечена на 11.00.
морпех
и...да теперь антиболельщик Спартака...впервые за последние лет 10 - 20 болею против кого - то
18:49
морпех
Ну вот - поймал себя на мысли,что вдруг радуюсь чужой травме...ох уж эти "хорошие люди",которые усмотрели нарушение на КК и жёлтую за разговоры в прошлой встрече...Хоть бы в след.встрече человек 10 поломались,и играли через матч дублёрами...посмотрел бы с удовольствием,скольких ещё тогда удалят игроков соперников!)
18:48
Долой марионеток-макларенеток
Конкурс хамских комментариев открыт. Повод чуден - травма футболиста. И уже смердит от топота копыт. И уже воняет от нечистых...
18:47
П_о_в_а_р
Гинер, угомонись!!!!!!!!!!!!!
18:44
Jean4
Самое плохое то, что заменить его абсолютно некем. Да и хорошо ведь играл зараза в начале этого сезона. Тут про цска пишут, но я не понимаю как против того же Урала играть будут.
18:33
grover
спортакчампион
18:29
Ю.Ю.
Здоровья ЗЕ! Коричневым свинорылым тоже не хворать.
18:28
Spartak-Online1
Только голубо-пидерские могут радоваться травмам соперника! На то они они и голубые))) Главное ,чтобы их очко было в порядке)))
18:18
Exsorsist
футбол2018 А тебя он УЖЕ наказал. Мозгов не дал.
18:16
zenit08
Здоровья, Зе. футбол2018 === Кого они предали, больноголов?))
18:12
футбол2018
Это бог вас иуд наказывает!!
18:11
Che burator 2
свежие новости из питарасовки
18:06
Дузер
Не иначе мировой заговор против хрюнделей)
17:27
HONESTO
началось....
17:21