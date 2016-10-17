17:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вслед за Промесом травму получил Зе Луиш

Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ЗЕ ЛУИШ.Савелий Мышалов: "Зе Луиш не успеет восстановиться к дерби с ЦСКА"

В понедельник футболисты "Спартака" собрались после выходного в Тарасовке к двум часам дня, информирует пресс-служба красно-белых. А еще через полчаса они вышли на тренировку, которая продлилась 90 минут.

В общей группе работали вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.

В занятии не принимал участия нападающий Зе Луиш, который в субботней встрече с "Ростовом" получил травму колена. После тщательного обследования выяснилось, что у спартаковского легионера частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Однако операция форварду не потребуется. Уже сегодня началось консервативное лечение.

Продолжает курс восстановления Квинси Промес, который параллельно трудится по индивидуальной программе.

Завтрашняя тренировка намечена на 11.00.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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морпех

и...да теперь антиболельщик Спартака...впервые за последние лет 10 - 20 болею против кого - то

18:49

морпех

Ну вот - поймал себя на мысли,что вдруг радуюсь чужой травме...ох уж эти "хорошие люди",которые усмотрели нарушение на КК и жёлтую за разговоры в прошлой встрече...Хоть бы в след.встрече человек 10 поломались,и играли через матч дублёрами...посмотрел бы с удовольствием,скольких ещё тогда удалят игроков соперников!)

18:48

Долой марионеток-макларенеток

Конкурс хамских комментариев открыт. Повод чуден - травма футболиста. И уже смердит от топота копыт. И уже воняет от нечистых...

18:47

П_о_в_а_р

Гинер, угомонись!!!!!!!!!!!!!

18:44

Jean4

Самое плохое то, что заменить его абсолютно некем. Да и хорошо ведь играл зараза в начале этого сезона. Тут про цска пишут, но я не понимаю как против того же Урала играть будут.

18:33

grover

спортакчампион

18:29

Ю.Ю.

Здоровья ЗЕ! Коричневым свинорылым тоже не хворать.

18:28

Spartak-Online1

Только голубо-пидерские могут радоваться травмам соперника! На то они они и голубые))) Главное ,чтобы их очко было в порядке)))

18:18

Exsorsist

футбол2018 А тебя он УЖЕ наказал. Мозгов не дал.

18:16

zenit08

Здоровья, Зе. футбол2018 === Кого они предали, больноголов?))

18:12

футбол2018

Это бог вас иуд наказывает!!

18:11

Che burator 2

свежие новости из питарасовки

18:06

Дузер

Не иначе мировой заговор против хрюнделей)

17:27

HONESTO

началось....

17:21

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