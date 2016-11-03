Войцех Ковалевски: "Договорился с болельщиками, что приеду в мае на золотой матч "Спартака"

В воскресенье в гостях у "СЭ" побывал бывший вратарь красно-белых и сборной Польши Войцех Ковалевски. Он выразил уверенность в том, что "Спартаку" по силам выиграть чемпионат России в этом сезоне.

– Какой состав красно-белых сильнее – образца 2005-2006 годов или современный? - вопрос Ковалевски.

– Невозможно сравнивать – сейчас совсем другой футбол, иные люди. Про тех ребят могу сказать многое, так как видел их каждый день, знал, как они выкладываются на тренировках. По современному "Спартаку" у меня такой информации нет. Субботнее дерби – один из немногих матчей красно-белых, которые смотрел. Обзоры? Голы – это конечный результат всех усилий. Если бы мне пришлось по ним оценивать игры красно-белых, то я бы не увидел, какую работу выполняет на поле Фернанду.

– Верите, что "Спартак" станет первым уже в этом чемпионате?

– У него есть все для этого. Всегда нужно верить, мечтать и стремиться. Уже договорился с болельщиками, что приеду в мае на золотой матч.

Полностью интервью Ковалевски