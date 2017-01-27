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"Вест Бромвич" хочет перехватить Ивановича у "Зенита"

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"Вест Бромвич" готов составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за защитника "Челси" Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга. Теперь же на футболиста претендуют "дрозды", а сам серб по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона.

По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

Браниславные были времена. Как Иванович играл за "Локо"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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erik.karnizov

а на зарплату у них денег хватит?

12:10

Андрей Палыч 1979

Antonio85_______A как можно остановить стоячего Луиза Адриану?

10:35

Gogy

Антошка, Луишку не надо останавливать, он сам встанет. Заботится от Мирче по шее получить...

10:34

lokofanat

Чтобы перехватить кого-то у Зенита- надо быть китайцем :)

10:19

Antonio85

не везёт Питеру, Раноккья не идёт, Иванович не идёт...)) кто же остановит Луиза Адриану?!))

10:06

Андрей Палыч 1979

Вест Бромвич хапанёт висячку

10:01

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