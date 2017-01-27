"Вест Бромвич" хочет перехватить Ивановича у "Зенита"

"Вест Бромвич" готов составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за защитника "Челси" Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга. Теперь же на футболиста претендуют "дрозды", а сам серб по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона.
По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.
erik.karnizov
а на зарплату у них денег хватит?
12:10
Андрей Палыч 1979
Antonio85_______A как можно остановить стоячего Луиза Адриану?
10:35
Gogy
Антошка, Луишку не надо останавливать, он сам встанет. Заботится от Мирче по шее получить...
10:34
lokofanat
Чтобы перехватить кого-то у Зенита- надо быть китайцем :)
10:19
Antonio85
не везёт Питеру, Раноккья не идёт, Иванович не идёт...)) кто же остановит Луиза Адриану?!))
10:06
Андрей Палыч 1979
Вест Бромвич хапанёт висячку
10:01