"Вест Бромвич" хочет перехватить Ивановича у "Зенита"

"Вест Бромвич" готов составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за защитника "Челси" Бранислава Ивановича, сообщает Daily Mail. Согласно источнику, 32-летний футболист имел предложения о переходе в "Лестер", "Эвертон" и "Вест Хэм", но предпочел команду из Санкт-Петербурга. Теперь же на футболиста претендуют "дрозды", а сам серб по семейным обстоятельствам не хочет далеко уезжать от Лондона.

По информации "СЭ", игрок, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт с "Зенитом" сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год. В этом чемпионате Англии футболист нечасто появлялся на поле – 13 матчей, в семи из которых он выходил на замену, и поэтому не против сменить команду.

Браниславные были времена. Как Иванович играл за "Локо"