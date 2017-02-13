В "Крыльях" не исключают, что арендуют Зуева у "Спартака"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков не стал исключать, что полузащитник "Спартака" Александр Зуев окажется в самарской команде. Он отметил, что клуб просматривает многих перспективных молодых россиян. По данным "СЭ", 20-летний хавбек "Спартака" будет отдан в аренду в Самару до конца сезона.
– Зуев будет играть за "Крылья Советов" в весенней части чемпионата?
– Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Мы интересуемся и просматриваем многих молодых перспективных российских игроков.
– Но не исключаете того, что Зуев все-таки окажется в Самаре?
– Да.
– На какие позиции "Крылья" намерены приобретать игроков?
– Нам нужны ребята в атаку. (Сергей АСТАХОВ)