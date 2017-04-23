В Интернете опубликовано видео избиения спартаковских болельщиков ростовским ОМОНом (18+)

Вчера перед матчем 24-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" болельщики гостевой команды были избиты сотрудниками местного МВД. Инцидент случился у входа на стадион "Олимп-2". Омоновцы начали отсекать приезжих от входа на стадион, а после начали бить их дубинками. О пострадавших и задержанных дополнительно не сообщается.
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April 23, 2017
Mark Krass
мало накидали, надо бы добавить
21:19
guy1984
мужик поймал золотую рыбку. она ему предлагает исполнить его желание. он говорит:-Хочу, чтобы все менты плыли по реке мертвые, в гробах. Рыбка:-да ты что, есть же хорошие менты. Мужик:-ладно пусть хоршие менты плывут в хороших гробах, а плохие в плохих.
21:17
serzheo
Ааа, так решили пролезть через запасной выход. Ну так чего ожидали? Языка не понимают, надобно дубинками, куда деваться? Могли к слову еще и давку организовать внутри замкнутого пространства, это в сто раз опаснее чем по хребту получить разок. Как дети малые.
21:17
В.Коваль
а что еще делать если они по -русски не понимают?
21:17
zem
Беспредел (звучало за кадром) - это поведение спартаковских фанатов в городах России. Лет 70 назад все бы уже фанатели в чемпионате лагеря, в котором бы сидели.
21:13
AlexCS4
Повторю для тупых хрюшек: Свиньи пытались пробиться (продавить) через проход, для поросей не предназначенный - они должны были проходить через турникеты. Кто шел через турникеты, тот проблем не имел. Это прекрасно видно в начале видео. Их от этой калитки и отсекли. Всё по уму. Нельзя по-свински стадом ломиться к кормушке.
21:11
Айртон:)
В омоне работают одни дауны.)) Их набирают по тесту айкью, чтобы было не выше определённого уровня, чтобы думать не могли!)) Мой знакомец тестировал в одном подразделении, и тайком протестировал и самого начальника омона, так он тоже по айкью недалеко от подчинённых ушёл.)) Брёвна безмозглые, такая работа.))
21:07
knecht alex
Предстоящему ЧМ2018 посвящается.
21:05
AlexCS4
Thomas_Boy Пусть знают проклятые гейропецы: безопасность во время ЧМ мы обеспечим! ===================== Вот после таких видео и понаедут из Гейропы мазохисты и заднеприводные, чтобы кайф на халяву получить. А подобные вещи надо монетизировать: хочешь получить удовольствие - плати.
21:03
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ____________ Это все видеомонтаж. Сфабрикованный западом. Не верю ни единому кадру. А если не монтаж, то били наверняка только сторонников Навального. Лояльных не трогали.
20:55
Александр Макаров
Не думаю, что есть смысл раздувать скандал. Всё в рамках закона. Если бы они не отсекли этих неадекватов, а те бы затоптали кого-нибудь, разве лучше бы было?! И всё равно виноваты были бы "менты". Надо начинать с себя, с воспитания в себе культуры поведения в общественном месте.
20:55
Marat82
Согласен с ЗосяРанец. Им то еще мало наваляли, заслужили.
20:52
resifi
Маловато,надо было добавить!!!
20:52
AlexCS4
ЗосяРанец ... а эти вечно ведутся себя как свиньи. =================== Почему "как"?
20:51
Vitalvass
Не знаю, как вы, а я кайфанул. Мочат свиней от души! Я бы еще и ногами
20:47
AlexCS4
А что, никто не заметил? Свиньи пытались пробиться (продавить) через проход для поросей не предназначенный - они должны были проходить через турникеты. Это прекрасно видно в начале видео. Их от этой калитки и отсекли. Всё по уму.
20:45
nekonohiki
Это они англичанам раздают одеяла, а для своих соотечественников готовят дубинки. Мерзкие сущности.
20:45
Айл би бэк
Это пи_дец.
20:44
tagov
Сотрудники правопорядка навели порядок и в корне пресекли начинавшуюся бучу. Ничего особенного. Избили громко сказано )
20:42
shpasic
в Ростове часто так. и никто ни за что не будет отвечать.
20:39
Catarzina
xe xe бей своих чтоб чужие боялись велкам то раша армия гаврики )) чм2018
20:38
Flamenco
пьяном виде нечего делать в общественном месте!
20:36
rusfed 2.0
Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за евреями, я молчал — я не был членом евреем. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня. (с) Мартин Нимёллер
20:36
rusfed 2.0
86% народу злорадствуют, когда омон дубасит болотную площадь, но для них оказывается сюрпризом, когда они сами попадают под омон
20:35
rusfed 2.0
Страна погонов
20:34
баламошка
Реально уроды. Ни за что, ни про что бить начали. Учения у них, наверное, такие.
20:33
Bibigon2000
маловато
20:30