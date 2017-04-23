20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В Интернете опубликовано видео избиения спартаковских болельщиков ростовским ОМОНом (18+)

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Вчера перед матчем 24-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" болельщики гостевой команды были избиты сотрудниками местного МВД. Инцидент случился у входа на стадион "Олимп-2". Омоновцы начали отсекать приезжих от входа на стадион, а после начали бить их дубинками. О пострадавших и задержанных дополнительно не сообщается.

Внимание! 18+ В видеоролике присутствует ненормативная лексика."СЭ" не несет ответственности за содержание материалов, размещенных в социальных сетях.

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КОММЕНТАРИИ (27)
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Mark Krass

мало накидали, надо бы добавить

21:19

guy1984

мужик поймал золотую рыбку. она ему предлагает исполнить его желание. он говорит:-Хочу, чтобы все менты плыли по реке мертвые, в гробах. Рыбка:-да ты что, есть же хорошие менты. Мужик:-ладно пусть хоршие менты плывут в хороших гробах, а плохие в плохих.

21:17

serzheo

Ааа, так решили пролезть через запасной выход. Ну так чего ожидали? Языка не понимают, надобно дубинками, куда деваться? Могли к слову еще и давку организовать внутри замкнутого пространства, это в сто раз опаснее чем по хребту получить разок. Как дети малые.

21:17

В.Коваль

а что еще делать если они по -русски не понимают?

21:17

zem

Беспредел (звучало за кадром) - это поведение спартаковских фанатов в городах России. Лет 70 назад все бы уже фанатели в чемпионате лагеря, в котором бы сидели.

21:13

AlexCS4

Повторю для тупых хрюшек: Свиньи пытались пробиться (продавить) через проход, для поросей не предназначенный - они должны были проходить через турникеты. Кто шел через турникеты, тот проблем не имел. Это прекрасно видно в начале видео. Их от этой калитки и отсекли. Всё по уму. Нельзя по-свински стадом ломиться к кормушке.

21:11

Айртон:)

В омоне работают одни дауны.)) Их набирают по тесту айкью, чтобы было не выше определённого уровня, чтобы думать не могли!)) Мой знакомец тестировал в одном подразделении, и тайком протестировал и самого начальника омона, так он тоже по айкью недалеко от подчинённых ушёл.)) Брёвна безмозглые, такая работа.))

21:07

knecht alex

Предстоящему ЧМ2018 посвящается.

21:05

AlexCS4

Thomas_Boy Пусть знают проклятые гейропецы: безопасность во время ЧМ мы обеспечим! ===================== Вот после таких видео и понаедут из Гейропы мазохисты и заднеприводные, чтобы кайф на халяву получить. А подобные вещи надо монетизировать: хочешь получить удовольствие - плати.

21:03

Thomas_Boy

rusfed 2.0 ____________ Это все видеомонтаж. Сфабрикованный западом. Не верю ни единому кадру. А если не монтаж, то били наверняка только сторонников Навального. Лояльных не трогали.

20:55

Александр Макаров

Не думаю, что есть смысл раздувать скандал. Всё в рамках закона. Если бы они не отсекли этих неадекватов, а те бы затоптали кого-нибудь, разве лучше бы было?! И всё равно виноваты были бы "менты". Надо начинать с себя, с воспитания в себе культуры поведения в общественном месте.

20:55

Marat82

Согласен с ЗосяРанец. Им то еще мало наваляли, заслужили.

20:52

resifi

Маловато,надо было добавить!!!

20:52

AlexCS4

ЗосяРанец ... а эти вечно ведутся себя как свиньи. =================== Почему "как"?

20:51

Vitalvass

Не знаю, как вы, а я кайфанул. Мочат свиней от души! Я бы еще и ногами

20:47

AlexCS4

А что, никто не заметил? Свиньи пытались пробиться (продавить) через проход для поросей не предназначенный - они должны были проходить через турникеты. Это прекрасно видно в начале видео. Их от этой калитки и отсекли. Всё по уму.

20:45

nekonohiki

Это они англичанам раздают одеяла, а для своих соотечественников готовят дубинки. Мерзкие сущности.

20:45

Айл би бэк

Это пи_дец.

20:44

tagov

Сотрудники правопорядка навели порядок и в корне пресекли начинавшуюся бучу. Ничего особенного. Избили громко сказано )

20:42

shpasic

в Ростове часто так. и никто ни за что не будет отвечать.

20:39

Catarzina

xe xe бей своих чтоб чужие боялись велкам то раша армия гаврики )) чм2018

20:38

Flamenco

пьяном виде нечего делать в общественном месте!

20:36

rusfed 2.0

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за евреями, я молчал — я не был членом евреем. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня. (с) Мартин Нимёллер

20:36

rusfed 2.0

86% народу злорадствуют, когда омон дубасит болотную площадь, но для них оказывается сюрпризом, когда они сами попадают под омон

20:35

rusfed 2.0

Страна погонов

20:34

баламошка

Реально уроды. Ни за что, ни про что бить начали. Учения у них, наверное, такие.

20:33

Bibigon2000

маловато

20:30