В Интернете опубликовано видео избиения спартаковских болельщиков ростовским ОМОНом (18+)

Вчера перед матчем 24-го тура премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" болельщики гостевой команды были избиты сотрудниками местного МВД. Инцидент случился у входа на стадион "Олимп-2". Омоновцы начали отсекать приезжих от входа на стадион, а после начали бить их дубинками. О пострадавших и задержанных дополнительно не сообщается.

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