"Урал" оштрафован на 100 тысяч рублей за три удаления

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании комитета принято решение оштрафовать "Урал" на 100 тысяч рублей. Такое наказание клуб понес за удаление трех игроков в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2), передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

- "Зенит" - "Урал". За использование пиротехнических средств болельщиками питерского клуба штраф 20 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - За неподобающее поведение команды (удаление трех игроков в одном матче) оштрафовать "Урал" на 100 тысяч рублей.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.