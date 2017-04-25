"Урал" оштрафован на 100 тысяч рублей за три удаления

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании комитета принято решение оштрафовать "Урал" на 100 тысяч рублей. Такое наказание клуб понес за удаление трех игроков в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2), передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
- "Зенит" - "Урал". За использование пиротехнических средств болельщиками питерского клуба штраф 20 тысяч рублей, - сказал Григорьянц. - За неподобающее поведение команды (удаление трех игроков в одном матче) оштрафовать "Урал" на 100 тысяч рублей.
Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
dv2205
все правильно ибо нех придумывать свои правила
14:59
pussykitty
Отлично КДК все рассудил, штраф Павлюку, штраф Уралу, Еськов сидит на заседании, как крысенок на именинах, чувствует поддержку газпрём-медиа, должно быть. А может и не чувствует, но все равно мерзкий судьишка
14:39
Jearom
редкостное по мерзости решение.
14:37