"Спартак" повторил клубный рекорд первого круга по очкам

Победив в Грозном "Терек" (1:0), "Спартак" завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице.
В 15 турах красно-белые набрали 37 оков и повторили свой лучший результат по числу набранных очков для чемпионатов, в которых участвовали 16 клубов. С таким же результатом спартаковцы завершили первый круг в чемпионском 2000 году.
Лучше завершили первую половину первенства "Спартак-Алания"-1995 и "Зенит"-2010, набравшие 39 очков. (Кирилл БУРДАКОВ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО КРУГА
|
Сезон
|
Лидер*
|
Победы
|
Мячи
|
Очки
|
Место**
|
1995
|
13
|
36-11
|
39
|
1-е
|
2010
|
12
|
25-6
|
39
|
1-е
|
2016/17
|
12
|
24-8
|
37
|
?
|
2000
|
12
|
33-12
|
37
|
1-е
|
2012/13
|
12
|
27-13
|
36
|
1-е
|
2013/14
|
11
|
35-12
|
36
|
2-е
|
1999
|
11
|
30-9
|
36
|
1-е
|
2015/16
|
11
|
28-13
|
36
|
1-е
|
2014/15
|
11
|
36-10
|
35
|
1-е
|
2002
|
10
|
22-6
|
35
|
1-е
|
2003
|
10
|
28-16
|
33
|
1-е
|
1998
|
9
|
28-11
|
31
|
1-е
|
2005
|
8
|
20-3
|
31
|
3-е
|
2004
|
9
|
30-14
|
31
|
5-е
|
2001
|
9
|
19-9
|
29
|
5-е
|
2008
|
8
|
19-11
|
29
|
1-е
|
2009
|
8
|
27-12
|
28
|
1-е
|
2006
|
8
|
23-12
|
28
|
1-е
|
2007
|
7
|
25-18
|
27
|
1-е
* Для чемпионатов, состоявших из 30 туров. ** Место по итогам чемпионата.
budulay1974
А ты что не знаешь что и))))))) крылья одержали 3 победы и проиграли 3 раза и только чудом Барселона, Бавария и Тотенхем их обошли))))))))))
21:33
RW.irk
И попадание Зенита в ЛЧ с 4 места, это круто конечно! Да у нас прям топ чемпионат выходит)))
21:14
RW.irk
budulay1974-----Да, это точно, я действительно не поверю)) А можно поинтересоваться как КС В 2002 году в ЛЧ выступили?))
21:13
budulay1974
RW.irk Да ты не поверишь но это правда
21:09
С.С.Горбунков
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО КАРРЕРА !!! Гони в шею аналитиков !!! ЛАФ- НЕ ИСПОРТИ !!! КУПИ Массимо ВСЁ, ЧТО ОН ХОЧЕТ !!!:)
21:03
RW.irk
Это я так только навскидку, что точно помню))
21:01
RW.irk
budulay1974---- 2001 КС - 2, 2005 локо - 4, 13/14 Зенит - 4 ?!......серьёзно что ли?)))
21:01
budulay1974
А ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО. ЭТО РЕЗУЛЬТАТ КЛУБА ПО ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА, ТЕХ КЛУБОВ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ 1 КРУГА ШЛИ НА 1 МЕСТЕ
20:57
RW.irk
Чёт не понял, последний столбец, это что?...
20:47