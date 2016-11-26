20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" повторил клубный рекорд первого круга по очкам

0
0
0
9

Победив в Грозном "Терек" (1:0), "Спартак" завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице.

В 15 турах красно-белые набрали 37 оков и повторили свой лучший результат по числу набранных очков для чемпионатов, в которых участвовали 16 клубов. С таким же результатом спартаковцы завершили первый круг в чемпионском 2000 году.

Лучше завершили первую половину первенства "Спартак-Алания"-1995 и "Зенит"-2010, набравшие 39 очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО КРУГА

Сезон

Лидер*

Победы

Мячи

Очки

Место**

1995

Спартак-Алания

13

36-11

39

1-е

2010

Зенит

12

25-6

39

1-е

2016/17

Спартак

12

24-8

37

?

2000

Спартак

12

33-12

37

1-е

2012/13

ЦСКА

12

27-13

36

1-е

2013/14

Зенит

11

35-12

36

2-е

1999

Спартак

11

30-9

36

1-е

2015/16

ЦСКА

11

28-13

36

1-е

2014/15

Зенит

11

36-10

35

1-е

2002

Локомотив

10

22-6

35

1-е

2003

ЦСКА

10

28-16

33

1-е

1998

Спартак

9

28-11

31

1-е

2005

Локомотив

8

20-3

31

3-е

2004

Торпедо

9

30-14

31

5-е

2001

Кр. Советов

9

19-9

29

5-е

2008

Рубин

8

19-11

29

1-е

2009

Рубин

8

27-12

28

1-е

2006

ЦСКА

8

23-12

28

1-е

2007

Зенит

7

25-18

27

1-е

Для чемпионатов, состоявших из 30 туров. ** Место по итогам чемпионата.

Опрос

Каким будет итоговый результат "Спартака" в чемпионате-2016/17?
голосовать
0
0
0
9
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

budulay1974

А ты что не знаешь что и))))))) крылья одержали 3 победы и проиграли 3 раза и только чудом Барселона, Бавария и Тотенхем их обошли))))))))))

21:33

RW.irk

И попадание Зенита в ЛЧ с 4 места, это круто конечно! Да у нас прям топ чемпионат выходит)))

21:14

RW.irk

budulay1974-----Да, это точно, я действительно не поверю)) А можно поинтересоваться как КС В 2002 году в ЛЧ выступили?))

21:13

budulay1974

RW.irk Да ты не поверишь но это правда

21:09

С.С.Горбунков

ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ТЕБЕ, МАССИМО КАРРЕРА !!! Гони в шею аналитиков !!! ЛАФ- НЕ ИСПОРТИ !!! КУПИ Массимо ВСЁ, ЧТО ОН ХОЧЕТ !!!:)

21:03

RW.irk

Это я так только навскидку, что точно помню))

21:01

RW.irk

budulay1974---- 2001 КС - 2, 2005 локо - 4, 13/14 Зенит - 4 ?!......серьёзно что ли?)))

21:01

budulay1974

А ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО. ЭТО РЕЗУЛЬТАТ КЛУБА ПО ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА, ТЕХ КЛУБОВ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ 1 КРУГА ШЛИ НА 1 МЕСТЕ

20:57

RW.irk

Чёт не понял, последний столбец, это что?...

20:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ