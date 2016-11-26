"Спартак" повторил клубный рекорд первого круга по очкам

Победив в Грозном "Терек" (1:0), "Спартак" завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице.

В 15 турах красно-белые набрали 37 оков и повторили свой лучший результат по числу набранных очков для чемпионатов, в которых участвовали 16 клубов. С таким же результатом спартаковцы завершили первый круг в чемпионском 2000 году.

Лучше завершили первую половину первенства "Спартак-Алания"-1995 и "Зенит"-2010, набравшие 39 очков. (Кирилл БУРДАКОВ)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО КРУГА

Сезон Лидер* Победы Мячи Очки Место** 1995 Спартак-Алания 13 36-11 39 1-е 2010 Зенит 12 25-6 39 1-е 2016/17 Спартак 12 24-8 37 ? 2000 Спартак 12 33-12 37 1-е 2012/13 ЦСКА 12 27-13 36 1-е 2013/14 Зенит 11 35-12 36 2-е 1999 Спартак 11 30-9 36 1-е 2015/16 ЦСКА 11 28-13 36 1-е 2014/15 Зенит 11 36-10 35 1-е 2002 Локомотив 10 22-6 35 1-е 2003 ЦСКА 10 28-16 33 1-е 1998 Спартак 9 28-11 31 1-е 2005 Локомотив 8 20-3 31 3-е 2004 Торпедо 9 30-14 31 5-е 2001 Кр. Советов 9 19-9 29 5-е 2008 Рубин 8 19-11 29 1-е 2009 Рубин 8 27-12 28 1-е 2006 ЦСКА 8 23-12 28 1-е 2007 Зенит 7 25-18 27 1-е

* Для чемпионатов, состоявших из 30 туров. ** Место по итогам чемпионата.