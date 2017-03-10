"Спартак" переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что "Спартак" сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что "Спартак" сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

- База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление "Спартаку", - цитирует ТАСС Мутко. - До чемпионата мира "Спартак" туда не переедет.

Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня - три поля, раздевалки, пресс-центр.