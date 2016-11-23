17:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

СМИ: "Зенит" и "Спартак" интересуются нападающим "Крыльев"

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Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато может перейти в "Зенит", утверждает itasportpress.it. В матче 14-го тура чемпионата России против питерцев (1:3) 27-летний форвард открыл счет в поединке и оставил положительное впечатление от своей игры у тренерского штаба сине-бело-голубых. Этот мяч стал для него первым в 12 играх за самарский клуб. 

Еще одним претендентом на футболиста является "Спартак". Главный тренер лидера чемпионата России Массимо Каррера ранее трудился в тренерском штабе "Ювентуса", воспитанником которого является Паскуато. Сам футболист по-прежнему числится в "Юве", и за "Крылья" выступает на правах аренды. До этого он провел лишь один поединок за туринцев, и с 2008 года регулярно отправлятся в аренды.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ЗЮК

Chibisov,твой конкурент-Моисеев.

18:55

Chibisov

руководство спама ослабляет конкурентов.селихов из амкара,самедов их локо,паскуато из крыльев,теперь шестое место не ускользнет из под копытц коварных хрюшек.)))

18:20

sergey.v1968

пардоньте, восьмой год по арендам - то есть в Юве не тянет, а продать некому. Пфф, а нужен ли она Спартаку? Пусть Зенит берёт, руководство бомжей аки ворона: что-то блеснуло - сразу наброситься надо, потряхивая мошной

18:09

П_о_в_а_р

Догадайтесь кому он достанется.) Бгг.)) Лодыгин нафсегда.)

17:55

акробат

он у нас то не впечатляет своей игрой, а тут гранды... смешно

17:49

Gogy

Если все кто забил Зениту окажутся в Зените...

17:39

lordblack

Опять немытие утрутся.

17:38

maximum080

летят ути летят ути и два гуся

17:29

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