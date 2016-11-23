СМИ: "Зенит" и "Спартак" интересуются нападающим "Крыльев"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато может перейти в "Зенит", утверждает itasportpress.it. В матче 14-го тура чемпионата России против питерцев (1:3) 27-летний форвард открыл счет в поединке и оставил положительное впечатление от своей игры у тренерского штаба сине-бело-голубых. Этот мяч стал для него первым в 12 играх за самарский клуб.
Еще одним претендентом на футболиста является "Спартак". Главный тренер лидера чемпионата России Массимо Каррера ранее трудился в тренерском штабе "Ювентуса", воспитанником которого является Паскуато. Сам футболист по-прежнему числится в "Юве", и за "Крылья" выступает на правах аренды. До этого он провел лишь один поединок за туринцев, и с 2008 года регулярно отправлятся в аренды.
ЗЮК
Chibisov,твой конкурент-Моисеев.
18:55
Chibisov
руководство спама ослабляет конкурентов.селихов из амкара,самедов их локо,паскуато из крыльев,теперь шестое место не ускользнет из под копытц коварных хрюшек.)))
18:20
sergey.v1968
пардоньте, восьмой год по арендам - то есть в Юве не тянет, а продать некому. Пфф, а нужен ли она Спартаку? Пусть Зенит берёт, руководство бомжей аки ворона: что-то блеснуло - сразу наброситься надо, потряхивая мошной
18:09
П_о_в_а_р
Догадайтесь кому он достанется.) Бгг.)) Лодыгин нафсегда.)
17:55
акробат
он у нас то не впечатляет своей игрой, а тут гранды... смешно
17:49
Gogy
Если все кто забил Зениту окажутся в Зените...
17:39
lordblack
Опять немытие утрутся.
17:38
maximum080
летят ути летят ути и два гуся
17:29