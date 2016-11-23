СМИ: "Зенит" и "Спартак" интересуются нападающим "Крыльев"

Нападающий "Крыльев Советов" Кристиан Паскуато может перейти в "Зенит", утверждает itasportpress.it. В матче 14-го тура чемпионата России против питерцев (1:3) 27-летний форвард открыл счет в поединке и оставил положительное впечатление от своей игры у тренерского штаба сине-бело-голубых. Этот мяч стал для него первым в 12 играх за самарский клуб.

Еще одним претендентом на футболиста является "Спартак". Главный тренер лидера чемпионата России Массимо Каррера ранее трудился в тренерском штабе "Ювентуса", воспитанником которого является Паскуато. Сам футболист по-прежнему числится в "Юве", и за "Крылья" выступает на правах аренды. До этого он провел лишь один поединок за туринцев, и с 2008 года регулярно отправлятся в аренды.