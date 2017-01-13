Сколько "Спартак" заплатит за Самедова?

По информации "СЭ", "Спартак" заплатит за полузащитника "Локомотива" Александра Самедова свыше трех миллионов евро.

О том, что найден компромисс, стало известно после состоявшейся вчера днем встречи представителей клубов. Трансферный контракт участники сделки пока не заключили – есть договоренность об основных условиях. Сам же документ подпишут, вероятно, уже в пятницу.

– "Локомотив" согласовал трансфер Александра Самедова в "Спартак". Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем, – рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков корреспонденту "СЭ" Сергею Астахову.

По данным "СЭ", сумма трансфера 32-летнего футболиста составила около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивал "Локомотив", и предложением "Спартака". Напомним, в контракте игрока прописаны отступные (5 миллионов евро), красно-белые же еще в декабре предложили два миллиона.

Де-юре Самедов станет спартаковцем с 18 января. Кстати, именно в этот день красно-белые отправятся на сбор в ОАЭ.

По информации "СЭ", футболист ранее согласовал контракт со "Спартаком": его срок составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год.

Напомним, последние две игры осенней части чемпионата Самедов пропустил – главный тренер железнодорожников Юрий Семин отправил футболиста в дубль после беседы на базе в Баковке. Медосмотр в январе Александр проходил с дублем "Локо", там же и провел первую в новом году тренировку.

Самедов является воспитанником "Спартака" и играл за команду с 2002-го до середины 2005-го (47 матчей, 6 голов). В "Локо" же Александр провел два периода своей карьеры – с 2005-го по 2008-й и с 2012-го по 2016-й (суммарно – 177 матчей и 29 голов). В "Спартаке" полузащитник завоевал Кубок России, этот же трофей он дважды выиграл и в "Локо". (Сергей ЕГОРОВ)