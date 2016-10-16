Шатов - Фидлеру: "Я не опасный, меня можно не держать"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов и хавбек "Урала" Артем Фидлер одновременно дали интервью в перерыве очного матча команд (0:1). Футболист питерцев отметил, что испытывает двоякие чувства после гола в ворота бывшей команды.
– Забивать всегда приятно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шатов. – Это первый гол в ворота "Урала" после ухода из клуба, испытываю двоякие чувства... Главное, что мы ушли на перерыв ведя в счете.
– Была ли задача сдержать Шатова? – вопрос Фидлеру.
– Конечно, это была главная задача (улыбается).
– Я не опасный, меня можно не держать (смеется), – вмешался Шатов.
mrazotka
шутеечки за 300
15:12