Шатов - Фидлеру: "Я не опасный, меня можно не держать"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов и хавбек "Урала" Артем Фидлер одновременно дали интервью в перерыве очного матча команд (0:1). Футболист питерцев отметил, что испытывает двоякие чувства после гола в ворота бывшей команды.

– Забивать всегда приятно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шатов. – Это первый гол в ворота "Урала" после ухода из клуба, испытываю двоякие чувства... Главное, что мы ушли на перерыв ведя в счете.

– Была ли задача сдержать Шатова? – вопрос Фидлеру.

– Конечно, это была главная задача (улыбается).

– Я не опасный, меня можно не держать (смеется), – вмешался Шатов.

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"