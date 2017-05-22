Сергей Родионов: "Трансферный план есть. С Маурисиу расстаемся" . ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Трансферный план есть. С Маурисиу расстаемся"

Сегодня. Москва. Сергей РОДИОНОВ. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. Сергей РОДИОНОВ. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.

 
Массимо КАРРЕРА, Александр ЖИРКОВ и Сергей РОДИОНОВ.Что решил совет директоров "Спартака". LIVE!

– Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска, – сказал Родионов.

– И как итоги?

– Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".

А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить.

– На будущее что-то наметили?

– Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.

– Кампания будет масштабной? Все-таки впереди Лига чемпионов.

– Она будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах.

– Какие позиции нужно усилить?

– Пока без позиций и без фамилий.

Маурисиу остается?

– Нет. Это в том числе решение главного тренера.

– А Тигиев?

– Будем решать вопрос.

Ещенко?

– То же самое. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Тренеру виднее! А наше дело поддержка!)))))

17:50

Лютый!

Жалко, хороший игрок. Но Каррере конечно же виднее. Я раньше и подумать не мог, что "Ташчи" сильнее Боккетти и Маурисио.

17:26