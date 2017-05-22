Сергей Родионов: "Трансферный план есть. С Маурисиу расстаемся"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.

– Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска, – сказал Родионов.

– И как итоги?

– Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".

А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить.

Главные вопросы Родионову по трансферам. pic.twitter.com/r0POSEJBm6 – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 22 мая 2017 г.

– На будущее что-то наметили?

– Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.

– Кампания будет масштабной? Все-таки впереди Лига чемпионов.

– Она будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах.

– Какие позиции нужно усилить?

– Пока без позиций и без фамилий.

– Маурисиу остается?

– Нет. Это в том числе решение главного тренера.

– А Тигиев?

– Будем решать вопрос.

– Ещенко?

– То же самое. (Филипп ПАПЕНКОВ)