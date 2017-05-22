Сергей Родионов: "Трансферный план есть. С Маурисиу расстаемся"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов подвел итоги совета директоров клуба.
– Заседание не было длинным, потому что рассматривали выступления "Спартака-2" и основы, а академию и молодежный состав рассмотрим позже. Скорее всего, после выхода из отпуска, – сказал Родионов.
– И как итоги?
– Позиций может быть всего две: удовлетворительно или нет. Обе команды заслужили положительную оценку. "Спартак-2" может выступать лучше, тем более команда призвана готовить игроков для молодежного состава. Не все сразу получается, но мы стараемся, будем продолжать развивать "Спартак-2".
А основа – естественно. Выиграть титул было очень тяжело. Теперь еще сложнее будет его защитить.
Главные вопросы Родионову по трансферам. pic.twitter.com/r0POSEJBm6– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 22 мая 2017 г.
– На будущее что-то наметили?
– Да, есть трансферный план. Но пока без позиций и без цифр. Как вы знаете, мы придерживаемся правила, что в этом вопросе нужны тишина и спокойствие. Вопросов много.
– Кампания будет масштабной? Все-таки впереди Лига чемпионов.
– Она будет точечной. Мы участвуем в трех турнирах.
– Какие позиции нужно усилить?
– Пока без позиций и без фамилий.
– Маурисиу остается?
– Нет. Это в том числе решение главного тренера.
– А Тигиев?
– Будем решать вопрос.
– Ещенко?
– То же самое. (Филипп ПАПЕНКОВ)
merniloskut
Тренеру виднее! А наше дело поддержка!)))))
17:50
Лютый!
Жалко, хороший игрок. Но Каррере конечно же виднее. Я раньше и подумать не мог, что "Ташчи" сильнее Боккетти и Маурисио.
17:26