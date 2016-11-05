Руслан Киселев: "Спартак" поблагодарил агронома за газон в Томске"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что состояние газона стадиона "Труд", на котором состоится матч 13-го тура чемпионата России "Томь" – "Спартак", не вызывает нареканий. Сейчас в Томске -12 градусов.
– Поле в отличном состоянии, вчера "Спартак" провел на нем тренировку и выразил благодарность агроному "Томи" за состояние газона, - сказал Киселев.
– Почему не нанесли оранжевую разметку?
– Белую очень хорошо видно. (Сергей АСТАХОВ)
вперёд Спартак!
Похоже на шутку, поскольку у всех скользят ноги, а это характеризует газон не самым лучшим образом.
11:56
merniloskut
Хорошо видно белую? Он явно не адекватный садовник!(((
11:22