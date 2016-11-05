11:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Руслан Киселев: "Спартак" поблагодарил агронома за газон в Томске"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что состояние газона стадиона "Труд", на котором состоится матч 13-го тура чемпионата России "Томь""Спартак", не вызывает нареканий. Сейчас в Томске -12 градусов.

– Поле в отличном состоянии, вчера "Спартак" провел на нем тренировку и выразил благодарность агроному "Томи" за состояние газона, - сказал Киселев.

– Почему не нанесли оранжевую разметку?

– Белую очень хорошо видно. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Томь" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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вперёд Спартак!

Похоже на шутку, поскольку у всех скользят ноги, а это характеризует газон не самым лучшим образом.

11:56

merniloskut

Хорошо видно белую? Он явно не адекватный садовник!(((

11:22

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