Руслан Киселев: "Спартак" поблагодарил агронома за газон в Томске"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что состояние газона стадиона "Труд", на котором состоится матч 13-го тура чемпионата России "Томь" – "Спартак", не вызывает нареканий. Сейчас в Томске -12 градусов.

– Поле в отличном состоянии, вчера "Спартак" провел на нем тренировку и выразил благодарность агроному "Томи" за состояние газона, - сказал Киселев.

– Почему не нанесли оранжевую разметку?

– Белую очень хорошо видно. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Томь" – "Спартак"