Роман Орещук: "Рязанцев не помешал бы "Рубину" или "Ростову"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук выразил уверенность, что "Зенит" этой зимой подпишет центрального полузащитника. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку ПСВ Дэйви Препперу, однако Орещук считает, что вместо него питерцы купят другого футболиста. Также он выразил мнение, что Александр Рязанцев может перейти из "Зенита" либо в свой бывший клуб "Рубин", либо в "Ростов" к Курбану Бердыеву, под началом которого играл в казанской команде.

– Голландец Преппер, которым интересуется "Зенит", выступает в ПСВ на позиции опорного полузащитника, его даже называют "новым Витселем". Но равноценная ли это замена Акселю?

– А у меня иная информация. Другой футболист должен в "Зенит" перейти на эту позицию. И тоже сделали официальное предложение клубу.

– Есть уверенность, что "Зенит" этой зимой приобретет центрального полузащитника?

– Сто процентов. Почему? Это проблемная позиция, которую надо укреплять.

– Пришел Эрнани, ожидается трансфер еще одного новичка. Значит, кому-то нужно уйти?

– Рязанцев не полетел на сборы. Это квалифицированный футболист, думаю, он найдет себе команду. Могилевцу пора играть. Если он собирается выступать на домашнем чемпионате мира, стоит ехать в аренду.

- Куда, по-вашему, перейдет Рязанцев?

- В клуб российского чемпионата. Читал, что "Уфа" интересуется, думаю, "Рубину" или "Ростову" он бы не помешал. В этих командах он способен стать лидером. (Ярослав СУСОВ)