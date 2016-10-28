Роман Асхабадзе: "Судейство в матчах с "Уфой" и "Зенитом"? "Спартак" никто специально не убивал"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" подчеркнул, что красно-белых никто специально не убивал в матчах чемпионата России против "Уфы" (0:1) и "Зенита" (2:4). Также Асхабадзе подчеркнул, что ему нравится, как сейчас тема судейства обсуждается в СМИ.

– Как вы считаете, "Спартак" засудили в матчах с "Уфой" и "Зенитом"? У москвичей возникло немало вопросов к арбитрам. И как реагировали бы, находясь внутри клуба?

– Эмоционально. Но сейчас смотрю на все это спокойно, без нервов. "Спартак" специально никто не убивал. Единственное, с чем не согласен – с незафиксированным фолом Кришито на Промесе. Но, учитывая, что красно-белые к тому моменту проигрывали, штрафной в середине поля особо ничего не изменил бы.

– Как отнеслись к последующей информационной войне между "Зенитом" и "Спартаком" в социальных сетях?

– Не думаю, что в этом есть что-то негативное. Стороны подогрели интерес своих болельщиков к ситуации с судейством, никто грубых нападок себе не позволял. Если фанаты обсуждают такие темы несколько дней, значит это хорошо. (Отдел футбола)

– Вы с Валерием Карпиным до матчей подчас делали заявления, что не против назначения того или иного арбитра, но будете внимательно следить за его работой. Целенаправленно так поступали?

– Да, это нормально. Делали для того, чтобы привлечь внимание общественности. Мне нравится то, как сейчас обсуждается тема судейства в СМИ. Раньше ей уделялось не так много внимания, а это очень важно для рядового болельщика, который при помощи журналистов начинает разбираться в теме.